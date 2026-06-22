Video: Di mana pengawasan pertahanan?.. Selandia Baru mengejutkan Mesir dengan gol yang tak terduga

Tim nasional Selandia Baru mengambil inisiatif dalam mencetak gol pada laga melawan Mesir, di babak kedua Grup 7, Piala Dunia 2026.

Mesir memulai pertandingan dengan menyerang dalam upaya mencetak gol pembuka, namun tim Firaun gagal memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga harus menerima hukuman dari lawan.

Pada menit ke-15, Finn Sorman melompat menyambut umpan silang yang apik dan menyundulnya ke gawang kiper Mustafa Shubair, di tengah kurangnya pengawalan dari lini pertahanan Mesir.

Yasser Ibrahim, wasit pertandingan tersebut, meminta wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali, untuk membatalkan gol tersebut dengan alasan adanya pelanggaran terhadap pemain Selandia Baru, namun wasit menolak permintaan tersebut dan tetap mengesahkan gol tersebut.















