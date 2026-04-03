Video.. Di balik layar pertengkaran sengit Consaio dengan seorang suporter Al-Ittihad Jeddah

Pertandingan antara Al-Ittihad Jeddah dan Al-Hazm, yang digelar pada Jumat malam dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, diwarnai oleh pertengkaran sengit antara pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, dan salah satu suporter, yang memicu kontroversi luas di kalangan penonton dan menambah ketegangan dalam suasana pertandingan.

Kamera siaran televisi menangkap Consesao dalam keadaan sangat marah, setelah gol pembuka dicetak oleh pemain pengganti Abdulrahman Al-Aboud, di mana ia berjalan menuju tribun "Al-Amid" dan terus melambaikan tangannya, sebelum situasi dapat diredam.

Setelah pertandingan, Consesao menuju tribun dan memeluk salah satu suporter, yang mengungkap adanya ketegangan antara kedua belah pihak selama pertandingan.

Program "Action with Walid" menghubungi suporter tersebut untuk membahas detail krisis tersebut, di mana ia mengatakan: "Saya menyerang Consisao selama pertandingan berlangsung, dan menuntutnya untuk meninggalkan klub demi menciptakan kejutan teknis sebelum kembali ke kompetisi elit Asia."

Dia menambahkan: "Conselho menyerang saya dengan keras setelah mencetak gol keunggulan melawan Al-Hazm, tetapi dia kembali untuk meminta maaf atas perbuatannya setelah pertandingan."

Dia menyimpulkan: "Consisao menjelaskan kepada saya bahwa tim sedang mengalami masa sulit, dan meminta dukungan semua orang untuk keluar dari situasi ini."