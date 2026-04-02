Video: Di atas satu meja... Seorang anak merebut Piala Dunia dari tangan Messi, Ronaldo, dan Mbappé

Keempat bintang tim nasional Portugal, Argentina, Prancis, dan Brasil—Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior—berkumpul di satu meja dalam sebuah momen langka menjelang Piala Dunia 2026, di mana keempat tim tersebut akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Perusahaan Lego asal Denmark merilis video iklan yang menampilkan keempat bintang tersebut untuk mempromosikan rangkaian produk baru perusahaan, sebagai persiapan untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mulai 1 Mei mendatang, para penggemar dapat membangun model Lego dari keempat bintang ini satu per satu.

Dalam pernyataan resmi perusahaan, Mbappé mengungkapkan kebahagiaannya atas kemitraan ini, dengan mengatakan, "Sepak bola telah mengajarkan saya untuk bermimpi besar dan terus mendorong batas-batas saya. Koleksi LEGO ini menceritakan sebagian dari kisah saya, tetapi yang terpenting, ia mencerminkan energi dan kreativitas yang membuat olahraga ini unik."

Bintang Real Madrid itu menambahkan, "Ini adalah cara untuk berbagi perjalanan dan gairah saya. Dan jika hal ini dapat menginspirasi anak-anak muda untuk percaya pada mimpi mereka dan menikmati kreativitas, itu adalah kemenangan sejati."

