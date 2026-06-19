Video: Dengan seragam resmi... Pertunjukan keterampilan memukau dari Henry dan Zlatan

Dalam momen yang mencuri perhatian dan viral di media sosial, dua legenda sepak bola, Thierry Henry dan Zlatan Ibrahimović, mengubah studio analisis menjadi arena pertunjukan, selama siaran khusus Piala Dunia.

Kedua mantan bintang tersebut tampil dengan setelan formal yang elegan di dalam studio milik jaringan "Fox", yang diunggah oleh Zlatan Ibrahimović melalui akunnya di platform "X", sebelum Henry memutuskan untuk melanggar kesopanan formal tersebut dan mulai menggiring bola dengan cara yang mengingatkan kembali pada masa kejayaannya bersama Arsenal dan Prancis.

Henry memulai pertunjukannya dengan sentuhan-sentuhan cepat, menggiring bola dan memamerkan beberapa keterampilan dengan kaki dan kepala di tengah kekaguman rekan-rekannya di studio, sebelum kemudian mengoper bola kepada Garcia.

Zlatan Ibrahimović pun tak kalah lihai; ia membalas sapaan tersebut dengan penampilan teknis yang memukau sambil mengenakan sepatu putih yang elegan, serta menunjukkan penguasaan bola yang luar biasa. Ia memulainya dengan memantulkan bola di kakinya, lalu beralih ke lutut dan kepala, dalam pertunjukan berkelanjutan yang memukau para penonton.

Kedua bintang tersebut saling bertukar bola lebih dari sekali, dalam sebuah tantangan persahabatan yang berubah menjadi segmen hiburan lengkap di siaran langsung, yang meredakan ketegangan analisis teknis dan menambahkan suasana keceriaan pada liputan tersebut, Analis ketiga di studio pun ikut berinteraksi dengan senyuman dan tepuk tangan, sebelum kemudian pembawa acara yang mengenakan gaun merah muda bergabung dengan mereka sambil bertepuk tangan dengan antusias.

Adegan ini menegaskan bahwa bintang-bintang sepak bola tidak kehilangan pesonanya bahkan setelah pensiun, dan bahwa gairah terhadap permainan ini tetap ada baik di lapangan hijau maupun di studio analisis.

Baik Henry maupun Zlatan dianggap sebagai analis terkemuka selama turnamen saat ini, dan mereka memiliki banyak penggemar berkat pengalaman serta popularitas mereka, di samping sentuhan-sentuhan lucu yang sesekali muncul di layar.