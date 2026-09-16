Brighton memberikan pukulan telak kepada Manchester United, Rabu malam, setelah membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di babak ketiga Piala Liga Sepakbola Profesional Inggris.

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Manchester United memulai pertandingan dengan sempurna, dan berhasil unggul dua gol dalam menit-menit awal, sehingga tim tampak berada di jalur untuk memastikan tiket lolos ke babak berikutnya, sebelum keadaan berubah total di babak kedua pertandingan.

Shea Lacey membuka skor untuk Manchester United pada menit kedelapan, setelah melepaskan tendangan kaki kiri yang indah dari dalam kotak penalti, sebelum Mason Mount menambahkan gol kedua pada menit kesepuluh, memberikan tuan rumah keunggulan yang nyaman di awal pertandingan.









Meski tertinggal dua gol, Brighton menolak menyerah, dan berhasil memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama, setelah Charalampos Kostoulas mencetak gol pertama bagi timnya pada menit pertama waktu tambahan, sehingga tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat.

Di babak kedua, Brighton melanjutkan tekanannya terhadap pertahanan Manchester United, hingga Pascal Gross berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-65, membuat pertandingan kembali ke titik awal di tengah tekanan yang semakin meningkat terhadap Manchester United.

Brighton tidak berhenti pada gol penyeimbang, melainkan menyelesaikan comeback-nya hanya lima menit kemudian, ketika Maxim De Cuyper mencetak gol ketiga pada menit ke-70, membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi keunggulan dramatis dengan skor 3-2.









Manchester United berusaha bangkit di menit-menit tersisa dan menyelamatkan situasinya, tetapi gagal menyamakan kedudukan, sehingga tersingkir dari Piala Liga Sepakbola Inggris di babak ketiga, sementara Brighton memesan tempatnya di babak berikutnya setelah salah satu comeback paling menonjol di turnamen ini.