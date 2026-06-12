Pertandingan antara Ceko dan Korea Selatan, yang saat ini sedang berlangsung dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup A Piala Dunia 2026, berlangsung sangat seru setelah kedua tim saling mencetak gol pada babak kedua.

Timnas Ceko berhasil membuka skor pada menit ke-59, melalui Ladislav Krejčí, yang memanfaatkan umpan panjang yang dikirim dengan apik oleh Vladimir Souval ke dalam kotak penalti, melompat lebih tinggi dari semua pemain, dan melepaskan sundulan akurat dari jarak dekat ke gawang, membawa timnya unggul 1-0.



Namun, respons Korea Selatan tidak lama datang, karena Hwang In-beom berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-67 dengan cara yang luar biasa, setelah menerima umpan di dalam kotak penalti, sebelum mengangkat bola dengan sentuhan teknis di atas kiper Matěj Kovář yang sudah maju dari gawangnya, sehingga bola masuk ke gawang dan skor menjadi imbang 1-1.







Pertandingan memanas di menit-menit akhir, ketika tim Ceko mengira mereka kembali memimpin melalui Tomas Soucek pada menit ke-77, setelah ia melepaskan tendangan indah ke gawang, namun wasit asal Mesir, Amin Omar, menghentikan perayaan dan memutuskan untuk meninjau ulang permainan melalui teknologi video.

Setelah meninjau tayangan ulang, wasit membatalkan gol tersebut dengan alasan adanya posisi offside dalam proses serangan, sehingga skor tetap imbang di tengah kekecewaan para pemain Ceko.

Tak lama kemudian, tim Korea Selatan memanfaatkan situasi tersebut, di mana Hwang In-beom mengirim umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti pada menit ke-80, yang disambut oleh Oh Hyun-gyu dengan tendangan langsung yang mengarah tepat ke tengah gawang, sehingga Korea Selatan memimpin dengan skor 2-1 dan menyelesaikan comeback yang menegangkan.

Pertandingan ini digelar dalam kompetisi Grup A, yang juga diikuti oleh tim Meksiko dan Afrika Selatan, di mana tim Meksiko memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup.

