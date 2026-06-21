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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Cape Verde menyamakan kedudukan melawan Uruguay berkat kesalahan aneh

Uruguay vs Cape Verde
Uruguay
Cape Verde
World Cup
Uruguay
Tanjung Verde
AS

Pertandingan seru di Piala Dunia

Tim nasional Cape Verde berhasil menahan imbang Uruguay dengan skor 2-2 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran kedua Grup 8 Piala Dunia, berkat sebuah kesalahan yang aneh.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-61, dicetak oleh Helio Varela, yang menjadi gol kedua Cape Verde di Piala Dunia.

Gol tersebut bermula dari umpan salah yang dilakukan oleh Matias Oliveira, yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Helio Varela, saat kiper Muslera sudah maju, sehingga ia berhasil mencetak gol dengan cerdik.

Tim "Hiu Biru" ini berhasil memukau dunia di Piala Dunia, setelah pada pertandingan pertama mereka bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol, yang menjadi salah satu kejutan di edisi Piala Dunia kali ini.


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