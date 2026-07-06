Video: Brasil menangis... dan Haaland memanaskan tribun dengan perayaan yang gila-gilaan

Erling Haaland tidak hanya membawa tim nasional Norwegia meraih salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola, tetapi juga memastikan dirinya menjadi bintang utama setelah peluit akhir dibunyikan, ketika ia memimpin perayaan para pendukung negaranya di dalam lapangan—sebuah momen yang menggambarkan betapa besarnya pencapaian bersejarah yang diraih “para Viking” dengan menyingkirkan timnas Brasil dari Piala Dunia 2026.

Haaland memimpin perayaan timnas Norwegia dengan cara yang luar biasa setelah kemenangan bersejarah atas Brasil dengan skor 2-1 dan lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026, setelah menerima drum dari kapten tim Martin Ødegaard, dan berdiri di hadapan para pendukung negaranya untuk memimpin perayaan "Viking" yang terkenal, di tengah suasana yang penuh semangat yang memanaskan tribun penonton.

Haaland menjadi bintang utama pertandingan tersebut setelah mencetak kedua gol Norwegia, membawa timnya meraih kemenangan bersejarah atas Brasil di babak 16 besar, dan terus menampilkan performa luar biasa dalam penampilan perdana negaranya di putaran final Piala Dunia sejak edisi 1998, sehingga membawa Norwegia lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Momen perayaan itu terjadi setelah pertandingan usai, ketika Martin Ødegaard menyerahkan drum kepada Haaland, yang memimpin para penonton dalam melakukan perayaan “Viking” yang terkenal—sebuah tradisi yang menjadi ciri khas suporter Norwegia dalam beberapa tahun terakhir—sebelum ribuan penggemar di dalam stadion ikut berpartisipasi dalam adegan perayaan yang mengesankan.

Malam bersejarah Haaland tidak berhenti pada perayaan tersebut, karena ia menambah koleksi golnya menjadi tujuh gol di edisi Piala Dunia kali ini, sehingga berbagi posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappé, setelah mencetak dua gol penentu kemenangan pada menit ke-79 dan ke-90, sehingga membawa timnas negaranya menciptakan salah satu kejutan terbesar di turnamen ini dengan menyingkirkan timnas Brasil, pemegang rekor jumlah gelar juara Piala Dunia terbanyak.

Dengan pencapaian ini, timnas Norwegia akan bertanding di babak perempat final melawan pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Meksiko, untuk melanjutkan perjalanan bersejarahnya di Piala Dunia 2026, sementara Haaland terus menulis bab baru dalam kariernya yang luar biasa, memimpin generasi yang bermimpi meraih prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Norwegia.