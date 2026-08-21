Video: Benzema: Saya bertahan bersama Al Hilal, dan sepakbola bukan hanya soal gol!

Penyerang Al Hilal asal Prancis, Karim Benzema, mengakhiri kontroversi seputar kabar yang mengaitkannya dengan kepergian dari skuad "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Benzema bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, setelah memutus kontraknya dengan Al Ittihad, namun ia dikaitkan dengan kepergian karena belum beradaptasi dengan gaya bermain pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

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Terkait hal ini, Benzema mengatakan dalam pernyataan kepada media usai pertandingan melawan Al Fayha: "Saya bertahan bersama Al Hilal hingga saat ini, dan kontraklah yang mengikat saya dengan klub, dan saya berusaha memberikan semua yang saya miliki bersama tim."

Ia menambahkan: "Tidak ada yang baru soal hal ini, dan hingga saat ini saya adalah pemain dalam skuad Al Hilal, dan saya akan berusaha melanjutkan pekerjaan dengan cara terbaik yang mungkin."

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Mengenai keringnya gol, penyerang Prancis itu berkata: "Sepak bola bukan hanya soal gol, ada banyak peran yang bisa dilakukan dan saya melakukannya, dan yang terpenting adalah meraih kemenangan."

Ia menutup: "Kami melangkah dengan baik hingga saat ini, dan kami telah meraih 3 kemenangan yaitu dua di Liga Roshn dan satu kemenangan di Piala Raja, dan tujuan kami adalah melanjutkan pekerjaan dengan cara yang sama."

Sebelumnya sejumlah laporan menyebutkan bahwa Benzema mensyaratkan untuk memperoleh seluruh gajinya, agar bersedia menyetujui kepergian dari Al Hilal.