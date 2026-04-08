Video: Benzema Menulis Sejarah dengan Hat-trick Baru Bersama Al-Hilal

Bintang Prancis Karim Benzema mencatatkan namanya dengan gemilang dalam sejarah Al-Hilal, setelah mencetak hat-trick yang luar biasa melawan Al-Khaloud pada Rabu malam ini, dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen Saudi.

Penyerang veteran Prancis ini berhasil mencetak tiga gol ke gawang Al-Khulud pada babak pertama pada menit ke-9, 31, dan 5+45, setelah menampilkan performa yang luar biasa.

Ini merupakan hat-trick kedua Benzema bersama Al-Hilal dalam 7 pertandingan yang telah dilakoninya sejauh ini, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 8 gol serta dua assist, sebuah rasio gol yang luar biasa.

Selain itu, "Benz" telah menambah koleksi hat-trick-nya menjadi 20 sepanjang kariernya, dengan 7 di antaranya di stadion-stadion Saudi (2 bersama Al-Hilal dan 5 bersama Al-Ittihad), serta 11 bersama Real Madrid dan dua bersama Olympique Lyon.

Al-Khulud kini menjadi klub Saudi kedua yang paling sering kebobolan gol dari Benzema sejak kedatangannya pada musim panas 2023, dengan total 6 gol, di mana ia mencetak 3 gol bersama Al-Ittihad dan 3 gol lainnya bersama Al-Hilal.




























