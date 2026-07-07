Video: Belgia Menghina Amerika Serikat dan Melaju ke Perempat Final Piala Dunia

Tim nasional Belgia menghancurkan tuan rumah Piala Dunia 2026, tim nasional Amerika Serikat, dan mengalahkannya 4-1, pada Selasa pagi ini, di babak 16 besar, sehingga memastikan tempatnya di perempat final berkat penampilan menyerang yang menentukan.

Timnas Belgia memulai pertandingan dengan tekanan ofensif sejak detik-detik awal, di mana kiper Matt Freese menggagalkan upaya Timothy Castagne pada menit pertama, sebelum menghalau tendangan Yuri Tielemans menjadi tendangan sudut setelah bola memantul dari pertahanan.

Tekanan tersebut terus berlanjut hingga Charles De Ketelaere membuka skor pada menit kesembilan, setelah memanfaatkan umpan Nicolas Raskin dan mencetak gol dari jarak dekat ke gawang.

Tim Belgia mendapat pukulan awal akibat cedera yang dialami Amadou Onana, yang meninggalkan lapangan pada menit ke-21 dan digantikan oleh Hans Vanaken, sementara pertandingan terhenti lebih dari sekali akibat cedera yang dialami Chris Richards dan Brandon Micheli.

Timnas AS berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-31 melalui Malik Tillman, yang dengan cerdik mengeksekusi tendangan bebas langsung ke gawang Thibaut Courtois, setelah pelanggaran yang dilakukan Brandon Michele terhadap Folarin Balogun pada menit ke-30.

Namun, respons Belgia datang dengan cepat, saat De Ketelaere kembali membawa timnya unggul pada menit ke-33 melalui sundulan dari jarak dekat menyusul umpan silang yang akurat dari Leandro Trossard, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Belgia 2-1, setelah teknologi Video Assistant Referee (VAR) membatalkan keputusan wasit terkait Folarin Balogun pada masa tambahan waktu.

Saat babak kedua dimulai, timnas AS terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal dengan memasukkan Giovanni Reina menggantikan Sergiño Dest, sebelum Christian Pulisic keluar karena cedera pada menit ke-59, dan digantikan oleh Sebastian Berhalter.

Hans Vanaken memperlebar keunggulan (3-1) pada menit ke-57 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, memanfaatkan umpan dari De Ketelaere, sehingga memberi Belgia keunggulan yang nyaman.

Pelatih Belgia melakukan dua pergantian pemain pada menit ke-67 dengan memasukkan Romelu Lukaku dan Jérémy Doku, sementara tim Amerika Serikat berusaha bangkit melalui beberapa peluang, terutama tendangan Balugun yang berhasil ditepis Courtois pada menit ke-82, kemudian sundulan penyerang yang sama yang melebar tipis di menit ke-83, serta tendangan Sebastian Berhalter di menit ke-79 yang nyaris memperkecil ketertinggalan.

Pada masa tambahan waktu, Lukaku memupus harapan tuan rumah dengan mencetak gol keempat pada menit kedua masa tambahan waktu (+90+2), setelah menerima umpan dari Vanaken dan melepaskan tendangan ke sudut kanan gawang, sebelum Balogun langsung meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Haji Wright.

Dengan kemenangan ini, timnas Belgia melanjutkan perjalanannya di turnamen dan melaju ke perempat final, di mana mereka bersiap menghadapi pertandingan berat melawan Spanyol yang telah menyingkirkan Portugal dari turnamen (1-0) pada Senin malam.