Bayern Munich asal Jerman memperkenalkan seragam cadangan barunya hari ini, Senin, dalam langkah yang secara luas ditafsirkan sebagai pesan tegas kepada Real Madrid asal Spanyol terkait masa depan bintang Prancisnya, Michael Oliessi, di mana pemain internasional tersebut tampil sebagai bintang utama dalam video peluncuran dengan mengenakan seragam baru tersebut dalam beberapa adegan, seolah-olah klub Bavaria itu ingin membuktikan kepada dunia bahwa Olesi “adalah pemain Bayern dan akan tetap demikian”.

Menurut laporan jaringan “Sky Deutschland”, Bayern Munich tidak berniat membiarkan Olesi hengkang dalam keadaan apa pun, karena klub tersebut masih sepenuhnya percaya pada jaminan yang disampaikan secara langsung oleh Florentino Pérez, presiden Real Madrid, bahwa klub Kerajaan itu tidak berencana merekrutnya pada musim panas ini, Selain itu, sang pemain dan agennya juga telah menegaskan kepada Bayern Munich selama Piala Dunia 2026 bahwa niatnya adalah tetap bertahan di Munich.

Vincent Kompany, pelatih asal Belgia Bayern Munich, tampil dalam video peluncuran tersebut dan menyampaikan pesan yang jelas dengan mengatakan: “Kami semua antusias menanti apa yang akan datang,” sebuah pernyataan yang memperkuat gagasan kelangsungan dan ambisi proyek ini, sebagai isyarat jelas bahwa Oulisi merupakan bagian penting dari rencana masa depan klub.

Posisi internal klub Bavaria ini tidak berubah meskipun ada laporan terbaru yang mengaitkan Oulisi dengan kemungkinan kepindahan ke Real Madrid, di mana semua pihak di Bayern Munich—juara Eropa enam kali—mendukung keputusan tegas: “Oulisi tidak dijual,” dan klub merencanakan musim depan dengan menjadikannya sebagai salah satu pilar proyek.

Kontrak Oulisi dengan Bayern Munich berlaku hingga tahun 2029 tanpa klausul penalti, yang memberikan klub Bavaria posisi tawar yang kuat jika menerima tawaran untuk merekrut pemain tersebut. Namun, manajemen Bayern sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menjualnya, melainkan sedang mempertimbangkan ide untuk memperpanjang kontraknya dan menempatkannya di jajaran gaji tertinggi di klub.