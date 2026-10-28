Ini bukan malam biasa di Allianz Arena, markas Bayern Munich; sebelum dimulainya pertarungan piala melawan Magdeburg, sepak bola Jerman berhenti sejenak untuk menghormati raja barunya, Harry Kane.

Lorong kehormatan, tepuk tangan meriah dari rekan-rekan yang berubah menjadi penjaga emas, dan Harry Kane berdiri di tengah pemandangan itu sambil memegang Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya. Sebuah malam yang akan diabadikan dalam sejarah Bayern Munich.

Bayern Munich memberikan sambutan legendaris kepada bintang asal Inggris tersebut, setelah ia dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, sebelum dimulainya pertandingan tim melawan Magdeburg pada babak kedua ajang DFB-Pokal.

Stadion Allianz Arena menyaksikan momen-momen luar biasa, ketika para pemain Bayern Munich berbaris membentuk lorong kehormatan untuk menyambut kapten dan rekan mereka, yang memasuki lapangan sambil memegang penghargaan paling bergengsi di dunia sepak bola, di tengah hujan tepuk tangan dan sorakan dari para suporter Bavaria yang memenuhi tribun.

Penghormatan ini datang hanya beberapa hari setelah Kane dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or mengungguli Kylian Mbappe dengan selisih tipis, dalam sebuah pencapaian bersejarah yang merupakan yang pertama baginya, sekaligus menjadikannya pemain Inggris pertama yang meraih penghargaan tersebut dengan mengenakan kostum Bayern Munich.

Perayaan ini berlangsung sebelum sebuah laga penting bagi tim Bavaria, di mana Bayern Munich menjamu Magdeburg di Stadion Allianz Arena, dalam rangkaian pertandingan babak kedua DFB-Pokal, pada laga di mana sang peraih Ballon d'Or berupaya melanjutkan ketajamannya dan membawa timnya menuju babak berikutnya.



