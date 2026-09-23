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Video: Ayman Hussein Ungkap Cuaca Arab Saudi dan Cedera Jadi Penyebab Hasil Imbang Lawan Oman

Iraq vs Oman
Iraq
Oman
Gulf Cup
A. Hussein
Irak
Oman

Penyerang Irak menciptakan satu-satunya gol timnasnya

Ayman Hussein, penyerang timnas Irak, menilai bahwa kondisi cuaca di Arab Saudi menjadi penyebab hasil imbang melawan Oman pada laga pembuka turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Irak bermain imbang 1-1 melawan Oman, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Rabu ini, di Stadion Prince Abdullah Al-Faisal Sports City di Jeddah, pada matchday pertama fase grup turnamen Piala Teluk Arab.

Ayman Hussein mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran televisi Qatar "Al-Kass" seusai laga: "Kondisinya sulit, kelembapan tinggi, dan para pemain tidak terbiasa dengan cuaca seperti itu."

Ia menambahkan: "Kami mengalami beberapa cedera, dan kami melakukan pergantian terpaksa antara babak pertama dan kedua serta di awal babak kedua, tetapi ini bukan alasan."

Ia melanjutkan: "Kami tampil cukup baik, dan seharusnya kami bisa mencetak lebih dari satu gol, tetapi keberuntungan tidak berpihak kepada kami, dan inilah sepak bola."

Gulf Cup
Kuwait crest
Kuwait
KUW
Iraq crest
Iraq
IRQ
Gulf Cup
Oman crest
Oman
OMA
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Ia menutup: "Timnas Oman adalah tim yang bagus dan patut dihormati, dan mereka mampu memanfaatkan peluang serta mencetak gol penyeimbang, sehingga pertandingan berakhir dengan hasil tersebut. Ini merupakan satu poin yang bagus di awal, dan kami akan berusaha menebusnya dengan kemenangan atas Kuwait."

Perlu diingat bahwa timnas Irak dan Oman bermain di Grup A turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27, bersama timnas Arab Saudi dan Kuwait yang akan saling berhadapan tak lama lagi.

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