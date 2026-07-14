Video: Ayah Lamine Yamal marah kepada para wartawan beberapa jam sebelum pertandingan melawan Prancis

Ayah Lamine Yamal, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, terlibat pertengkaran dengan sekelompok wartawan, beberapa jam sebelum pertandingan “La Roja” melawan Prancis, malam ini, di semifinal Piala Dunia 2026.

Menurut situs "Foot Mercato", ketika sejumlah jurnalis mendekatinya untuk memberi selamat atas hasil "La Roja" di Piala Dunia—saat ia sedang duduk di salah satu taman di Spanyol—Munir Nasrawi, ayah dari bintang muda Barcelona Lamine Yamal, menunjukkan reaksi yang keras.

Ia sedang duduk di bangku, dan tampak terganggu karena difoto, sehingga ia pun berdiri dan meminta mereka yang hadir untuk berhenti memotret serta membiarkannya sendiri, sambil berkata: “Tolong, jangan foto saya. Terima kasih,” sebagai tanggapan terhadap salah satu jurnalis yang ingin memberi selamat kepada ayah sang bintang Spanyol tersebut.

Ia menambahkan: “Kalian tidak perlu memberi selamat kepadaku,” sebelum akhirnya kesal karena para jurnalis tetap bertahan: “Apa yang kalian inginkan, apakah aku harus melemparkan ponselku ke arah kalian atau apa?”

Video tersebut, yang tersebar luas di media sosial, memperlihatkan pria itu mengacungkan tangannya dan menuntut rasa hormat dalam pertengkaran verbal yang tegang yang dengan cepat menyebar luas, hanya beberapa jam sebelum pertandingan Prancis melawan Spanyol pada hari Selasa.







