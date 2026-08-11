Gelandang Al Ittihad asal Aljazair, Houssem Aouar, menjawab keraguan yang mengarah kepadanya selama periode lalu dengan awal yang sempurna bersama klub Arab Saudi tersebut.

Al Ittihad bertemu Al Jazira, pada hari Selasa, di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, pada babak kualifikasi menuju fase liga dari turnamen Liga Champions Elite Asia.

Ketika Al Ittihad unggul dengan skor 2-0 tanpa balas, Houssem Aouar berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-54 pertandingan.

Gol pemain Aljazair itu tercipta setelah umpan silang dari bek kiri Fares Abidi mengarah ke kepala bek asal Serbia Jan Carlo Simic, yang meneruskannya kepada Aouar di depan gawang, hingga ia menceploskannya ke gawang kiper Ali Khaseif.

Gol itu datang sebagai jawaban Aouar atas laporan media yang membicarakan kemungkinan kepergiannya dari Al Ittihad selama bursa transfer musim panas saat ini, dengan alasan pelatih asal Jerman Jens Wissing tidak yakin dengan kemampuannya.

Aouar dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol di klub Arab Saudi tersebut, sejak bergabung ke skuad mereka pada musim panas 2024 dari Roma, terutama pada musim pertama ketika tim meraih dua gelar Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci.