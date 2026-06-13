Video: Amerika mencatat sejarah dengan empat gol... dan VAR menjadi sorotan

Tim nasional Amerika Serikat mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan cara terbaik, setelah meraih kemenangan telak atas Paraguay dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sofi sebagai bagian dari babak penyisihan grup.

Timnas AS memulai pertandingan dengan kuat dan membuka skor lebih awal pada menit kedelapan setelah Damian Bobadilla, pemain timnas Paraguay, mencetak gol bunuh diri ke gawang timnya sendiri, memberikan keunggulan awal bagi tuan rumah.

Timnas AS terus mendominasi jalannya pertandingan, hingga Fularin Balugun menambah gol kedua pada menit ke-31 setelah menerima umpan apik dari Christian Pulisic.

Beberapa saat sebelum babak pertama berakhir, Balogun kembali mencetak gol, mencatatkan gol ketiga pada menit kelima waktu tambahan, memanfaatkan umpan krusial dari Malik Tillman.

Di babak kedua, tim Paraguay berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Julio Mauricio Magalhães yang mencetak satu-satunya gol timnya pada menit ke-73, mengembalikan sedikit harapan bagi timnya.

Namun, Giovanni Reina memupus harapan tersebut secara definitif setelah mencetak gol keempat bagi Amerika Serikat pada menit kedelapan waktu tambahan, berkat umpan dari Alex Freeman.

Dengan kemenangan ini, tim Amerika Serikat mengumpulkan tiga poin pertamanya di turnamen ini, sementara tim Paraguay memulai perjalanannya dengan kekalahan menyakitkan dalam penampilan pertamanya di Piala Dunia setelah 16 tahun.

Pemain Terbaik dan Pencetak Dua Gol Pertama di Turnamen

Penyerang tim AS, Folarin Balugun, meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan berkat penampilannya yang luar biasa melawan Paraguay.

Balugun bermain selama 72 menit, mencetak dua gol, melepaskan lima tembakan ke gawang, dan berhasil melakukan 10 umpan dari 16 percobaan, serta memenangkan lima duel.

Balugun mencatatkan namanya dalam sejarah turnamen setelah menjadi pemain pertama yang mencetak dua gol di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Angka-angka bersejarah bagi timnas AS

Timnas AS mengulangi keunggulan historisnya atas Paraguay dalam pertandingan pembuka Piala Dunia setelah 96 tahun berlalu, karena sebelumnya mereka pernah mengalahkan tim yang sama dengan skor 3-0 pada pembukaan edisi tahun 1930.

Pertandingan ini juga menandai pencapaian bersejarah baru bagi timnas AS, setelah meraih kemenangan terbesar dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, dan untuk pertama kalinya mencetak empat gol dalam satu pertandingan di ajang tersebut, melampaui kemenangan terbaik sebelumnya yang berakhir dengan skor 3-0 atas Paraguay pada edisi 1930.

Sebaliknya, tim nasional Paraguay gagal meraih kemenangan dalam kembalinya mereka ke putaran final Piala Dunia setelah absen selama 16 tahun.

Penerapan pertama aturan "identifikasi"

Dari segi wasit, pertandingan ini menandai penerapan pertama kali aturan "identifikasi" melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR) dalam sejarah Piala Dunia.

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-49 ketika wasit asal Belanda, Danny Makkelie, memberikan tendangan bebas untuk tim Paraguay dan mengeluarkan kartu kuning kepada bek Amerika Serikat, Tim Ream, karena pelanggarannya terhadap Miguel Almirón.

Setelah tendangan bebas dieksekusi, wasit menerima peringatan dari ruang teknologi video untuk meninjau adegan tersebut, lalu ia menuju layar tinjauan dan menonton tayangan ulang dari berbagai sudut yang berbeda.

Teknologi video mengungkap tipu muslihat Almirón

Rekaman televisi menunjukkan bahwa Tim Ream tidak melakukan pelanggaran apa pun, dan Miguel Almirón terjatuh tanpa adanya kontak fisik yang nyata, dalam upaya untuk mendapatkan pelanggaran bagi timnya.

Setelah tinjauan, Makeli memutuskan untuk mencabut kartu kuning yang diberikan kepada Ream, dan memberikan kartu kuning kepada Almirón karena kecurangan, serta mencabut tendangan bebas yang diberikan kepada tim Paraguay, sehingga permainan dilanjutkan untuk tim Amerika Serikat.

Insiden ini masuk dalam sejarah Piala Dunia sebagai kasus pertama di mana aturan "identifikasi" diterapkan selama turnamen, yang merupakan salah satu perubahan terbaru dalam wasit yang memungkinkan teknologi video untuk memperbaiki sanksi disiplin ketika terbukti bahwa pemain yang dihukum bukanlah pelaku sebenarnya dari pelanggaran tersebut atau bahwa keputusan awal yang dikeluarkan oleh wasit tidak benar.

