Jurnalis olahraga Khalid Al-Shneef melontarkan pernyataan kontroversial setelah duo klub Jeddah, Al-Ahli dan Al-Ittihad, mengalami kekalahan dalam pertandingan putaran ke-29 Liga Profesional Roshen.
Al-Ittihad kalah di menit-menit akhir melawan Neom dengan skor 3-4, sementara Al-Ahli terjerat hasil imbang melawan Al-Fayha dengan skor 1-1.
Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dourina Ghair" di Arab Saudi: "Al-Ittihad tidak memiliki bentuk, rasa, maupun aroma; mereka tidak menampilkan apa-apa yang berarti melawan Neom, dan pantas kalah."
Dia menambahkan: "Saya tidak menyalahkan suporter Al-Ittihad karena tidak hadir, karena tim ini tidak memberikan apa yang diharapkan, dan saya heran melihat tim seperti ini berada di Liga Champions Asia untuk tim-tim elit."
Dia melanjutkan serangannya: "Al-Ittihad saat ini menimbulkan kekecewaan karena penampilannya, tim ini sedang kehilangan arah."
Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Al-Hilal menunjukkan kekuatannya dengan mencetak enam gol sebelum bertanding di final Piala Raja, dan liga 'terlepas' dari Al-Ahli."