Jurnalis olahraga Khalid Al-Shneef melontarkan pernyataan kontroversial setelah duo klub Jeddah, Al-Ahli dan Al-Ittihad, mengalami kekalahan dalam pertandingan putaran ke-29 Liga Profesional Roshen.

Al-Ittihad kalah di menit-menit akhir melawan Neom dengan skor 3-4, sementara Al-Ahli terjerat hasil imbang melawan Al-Fayha dengan skor 1-1.

Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dourina Ghair" di Arab Saudi: "Al-Ittihad tidak memiliki bentuk, rasa, maupun aroma; mereka tidak menampilkan apa-apa yang berarti melawan Neom, dan pantas kalah."

Dia menambahkan: "Saya tidak menyalahkan suporter Al-Ittihad karena tidak hadir, karena tim ini tidak memberikan apa yang diharapkan, dan saya heran melihat tim seperti ini berada di Liga Champions Asia untuk tim-tim elit."

Dia melanjutkan serangannya: "Al-Ittihad saat ini menimbulkan kekecewaan karena penampilannya, tim ini sedang kehilangan arah."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Al-Hilal menunjukkan kekuatannya dengan mencetak enam gol sebelum bertanding di final Piala Raja, dan liga 'terlepas' dari Al-Ahli."







