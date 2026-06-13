Video.. Al-Shneif: Al-Hilal Berencana Memecat Inzaghi Saat Ini

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif mengungkap tanggal pemecatan pelatih asal Italia Simone Inzaghi dari Al-Hilal, menyusul kabar yang mengaitkannya dengan kepergiannya dari "Al-Zaeem".

Inzaghi mengambil alih tugas teknis sekitar setahun yang lalu, dan memulai misinya di Piala Dunia Antarklub dengan menampilkan performa yang menonjol, namun ia tidak menunjukkan performa yang sama di level domestik dan Asia, serta kehilangan semua gelar, kecuali Piala Raja saja.

Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui programnya "Dorina Ghair": "Manajemen Al-Hilal ingin memecat Inzaghi tanpa ragu, tetapi mereka menunggu keputusan direktur olahraga baru Richard Hughes.

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Al-Hilal telah mencapai kesepakatan dengan Hughes dan asistennya beberapa hari yang lalu bahwa ia akan secara resmi mengambil alih tugas tersebut pada akhir Juni ini.

Artinya, pemecatan Inzaghi dari jabatan pelatih Al-Hilal bisa terjadi pada akhir bulan ini, jika direktur olahraga baru memutuskan untuk memberhentikannya.

Beberapa bulan terakhir ini, media dan suporter sering menuntut pemecatan Inzaghi karena performa teknis tim Al-Hilal yang buruk.







