Video.. Al-Shneif: Absennya Al-Dosari dan Savic Membongkar Kelemahan Inzagi!

Pelatih asal Italia itu menjadi sasaran serangan media yang gencar

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menjabat sebagai pelatih kepala Al-Hilal, mendapat kritikan tajam dari media setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Al-Taawoun, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran ke-27 Liga Pro Roshen, yang memicu perdebatan luas mengenai performa tim dan keputusan pelatih dalam pertandingan tersebut.

Dengan hasil imbang ini, Al-Hilal mengumpulkan 65 poin, sejajar dengan Al-Ahli yang berada di posisi ketiga, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dengan sisa 7 putaran sebelum akhir musim.

Jurnalis Khalid Al-Shneef mengatakan dalam pernyataannya melalui programnya "Dorina Ghair" di Arab Saudi: "Al-Hilal menjadi contoh ketidakpastian dan kekacauan teknis sepanjang musim ini, dan hal itu terlihat jelas saat melawan Al-Taawoun, akibat absennya Salem Al-Dossari dan Sergej Savic."

Baca juga.. Video: Bencana Al-Hilal mengejutkan Yassin Bounou saat melawan Al-Taawoun

Dia menambahkan: "Memang benar Al-Hilal belum kalah hingga saat ini, namun mereka menang dan imbang berkat keputusan individu para pemain, dan pelatih tidak memberikan apa pun yang bisa membenarkan dirinya."

Dia menyimpulkan: "Al-Hilal tidak memiliki bentuk permainan atau identitas yang jelas, dan menurut saya, mereka akan kalah dalam liga dengan selisih yang besar, karena selisih poin dengan Al-Nassr semakin melebar dengan 7 putaran tersisa hingga akhir musim."



