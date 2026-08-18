Al Ittihad memastikan tempatnya di babak 16 besar turnamen Piala Raja Salman, setelah mengalahkan Al Najma dengan skor tiga gol tanpa balas, Selasa, dalam pertandingan yang menegaskan dominasi tim dan memastikan tiket ke babak berikutnya lewat penampilan yang solid.

George Ilenikhena membuka keunggulan Al Ittihad pada menit ke-16, setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Ahmed Al Ghamdi, lalu melepaskan tembakan dengan kaki kirinya ke pojok atas gawang Al Najma.

Al Najma mencoba kembali ke dalam pertandingan melalui sejumlah tembakan, tetapi kiper Predrag Rajkovic menggagalkan usaha-usaha mereka, sementara Al Ittihad terpaksa melakukan pergantian dini pada menit ke-27, dengan keluarnya Jan Carlo Simic akibat cedera dan masuknya Ahmed Al Julaydan.

Ilenikhena kembali menambah gol kedua pada menit ke-38, dengan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kanan, sehingga Al Ittihad mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas.

Pada menit ke-51, Danilo Pereira memperkuat keunggulan Al Ittihad dengan gol ketiga, setelah menyambut umpan silang Muath Faqihi lewat sundulan dari jarak dekat, menyusul sebuah tendangan sudut.

Ahmed Al Ghamdi mencetak gol keempat pada menit ke-58, tetapi wasit menganulirnya setelah intervensi teknologi video.

Al Najma nyaris memperkecil ketertinggalan, tetapi tembakan Joao Novais membentur tiang gawang pada menit ke-79, sebelum Rajkovic menggagalkan usaha lain dari Ahmed Al Baddakh.

Al Ittihad mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, meraih kemenangan dengan skor tiga gol tanpa balas, dan merebut tiket lolos ke babak 16 besar Piala Raja Salman.