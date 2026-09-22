Jurnalis olahraga asal Arab Saudi, Walid Al-Farraj, menanggapi kabar yang beredar dalam beberapa jam terakhir soal keikutsertaan pemain asal Brasil, Malcom, bersama Uni Emirat Arab pada Piala Teluk 27, yang akan dimulai besok di Jeddah.

Dalam beberapa jam terakhir, beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa pemain asal Brasil, Malcom, telah memperoleh kewarganegaraan Uni Emirat Arab dan bergabung dengan timnas yang berlaga di turnamen "Piala Teluk 27" yang akan dimulai besok di Arab Saudi.

Timnas Uni Emirat Arab berada di Grup 2, bersama timnas Qatar, Bahrain, dan Yaman.

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Al-Farraj menyindir kabar tersebut melalui program "Rotana Sport ma'a Walid", di mana ia mengatakan bahwa berita semacam ini muncul dari seseorang yang membuat "poster", lalu orang-orang ikut menyindir dan terbawa oleh rumor.

Ia melanjutkan: "Jangan ambil berita dari grup WhatsApp, kalian membuatku pusing, ini grup para ibu, tinggalkanlah itu.. Demi Allah Yang Mahaagung, ini benar-benar cerita aneh."

Perlu diingat bahwa pada Agustus lalu, Al-Jazira asal Uni Emirat Arab mengikat kontrak dengan pemain asal Brasil, Malcom, yang datang dari Al-Hilal, setelah menjalani perjalanan yang gemilang bersama klub Arab Saudi tersebut.







