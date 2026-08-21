Jurnalis Waleed Al-Faraj membuka berkas transfer Al-Ittihad, melontarkan kritik tajam terhadap cara pengelolaan berkas para pemain asing di dalam klub, di tengah kontroversi berkelanjutan seputar pengeluaran dan kemampuan finansial "sang Dekan" pada periode saat ini.

Baca juga: Antara Konspirasi dan Pengkhianatan, Siapa yang Meruntuhkan Imperium Al-Ahly dan Merampas Kegembiraan Para Pendukungnya?

Al-Faraj mengatakan melalui programnya "Rotana Sport ma'a Waleed": "Pertanyaan sesungguhnya, siapa yang merekomendasikan para pemain Al-Ittihad? Siapa yang membayar nilai mereka? Siapa yang menyetujui jumlah-jumlah ini? Mana pengawasannya?", seraya mempertanyakan tanggung jawab di balik keputusan-keputusan yang mengantarkan pada jumlah pemain profesional sebanyak ini beserta biaya yang terkait dengan mereka.

Jurnalis Arab Saudi itu menambahkan: "Ramai tetapi jalanan kosong!", sebagai isyarat terhadap banyaknya pemain asing dalam skuad Al-Ittihad, berbanding dengan tidak adanya jumlah yang sepadan dari para pemain yang menurutnya memberikan tambahan teknis yang diharapkan bagi tim.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Al-Faraj menjelaskan bahwa Al-Ittihad saat ini memiliki 16 pemain asing, tetapi ia menilai hanya 6 pemain di antara mereka yang dapat dianggap bagus dari sisi teknis, hal yang mendorongnya mempertanyakan manfaat dari sisa transfer tersebut serta biaya finansial yang ditanggung klub untuk merampungkannya.

Pernyataan ini muncul pada saat klub-klub Liga Roshn membicarakan krisis finansial dan pembatasan pengeluaran, hal yang dianggap Al-Faraj sebagai sesuatu yang mengherankan, terutama jika sebagian klub mengalami kesulitan finansial pada saat yang sama ketika mereka menggelontorkan jumlah besar untuk transfer yang tidak menghasilkan imbal balik teknis yang diharapkan.

Pernyataan Al-Faraj membuka pintu lebar bagi perdebatan seputar mekanisme pemilihan pemain asing di klub-klub Arab Saudi, dan siapa yang memikul tanggung jawab menilai transfer serta menetapkan nilai finansialnya, terutama karena berkas transfer tidak hanya terkait dengan anggaran, melainkan juga dengan masa depan tim dan kemampuannya memanfaatkan skuadnya sepanjang musim.