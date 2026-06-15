Video: Al-Faisal memotivasi para pemain Saudi... dan memamerkan kemampuannya!

Tim nasional Arab Saudi terus melakukan persiapan intensif menjelang debutnya di Piala Dunia, dengan menghadapi Uruguay pada Selasa pagi.

Timnas Saudi berada di Grup H, bersama Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.

Para pemain timnas Saudi mendapat dorongan moral yang besar dengan kehadiran Pangeran Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Menteri Olahraga, dalam sesi latihan terakhir timnas Saudi sebelum menghadapi Uruguay.

Al-Faisal berusaha memotivasi para pemain timnas Saudi agar tampil kuat dalam pertandingan pembuka Saudi di Piala Dunia.

Akun Kementerian Olahraga Saudi di platform X membagikan beberapa foto dari kunjungan Al-Faisal, didampingi Yasser Al-Misehal, Presiden Federasi Sepak Bola, dan Fahd Al-Mufarrij, Direktur Eksekutif tim nasional.

Akun "Al-Sharq Al-Awsat – Olahraga" di X juga membagikan video Menteri Olahraga Saudi yang sedang memamerkan keterampilan sepak bolanya.

Baca juga

Foto: Tuduhan serius terkait rasisme dalam pertandingan Jerman dan Curaçao