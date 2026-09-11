Legenda Al Hilal, Mohammed Al Deayea, memberikan kejutan kepada penjaga gawang tim asal Maroko, Yassine Bounou, jelang laga menghadapi Al Taawoun yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi untuk klub profesional.

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Bounou dijadwalkan absen dari laga melawan Al Taawoun karena cedera yang dialaminya sebelum pertandingan melawan Neom pada pekan lalu, laga yang dikalahkan oleh "Sang Pemimpin" dengan skor 0-2.

Mengenai hal ini, Al Deayea mengatakan dalam pernyataan melalui program "Doreena Ghair": "Al Hilal tidak akan terpengaruh oleh absennya Bounou dalam laga melawan Al Taawoun, karena kami memiliki Mohammed Al Owais, penjaga gawang timnas Arab Saudi."

Ia menambahkan: "Al Owais memiliki kemampuan besar, memang benar ia dikritik pada pertandingan lalu, tetapi ia tetap seorang penjaga gawang hebat dan akan memberi kami kekuatan besar pada periode mendatang."

Ia menutup: "Al Hilal tidak terpengaruh oleh absennya siapa pun di posisi penjaga gawang, dan saya berharap kami dapat meraih kemenangan atas Al Taawoun."