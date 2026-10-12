Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, mengejutkan para suporter dengan aksi yang menarik perhatian usai laga melawan Nefchi dari Uzbekistan, setelah ia mengungkapkan keterikatannya dengan Kerajaan Arab Saudi melalui sebuah gestur yang menyita perhatian, di tengah situasi dan perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut pada periode terakhir.

Ronaldo membawa Al Nassr meraih kemenangan atas Nefchi dengan skor 3-1 pada Senin malam, dalam lanjutan pekan kedua Liga Champions Asia Elite. Ia berkontribusi dalam kemenangan tersebut dengan mencetak gol kedua pada menit ke-42, setelah Angelo membuka keunggulan, sebelum bek tim Uzbekistan Boyan Sejir menambah gol lewat bunuh diri pada paruh kedua.

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Sebelum pertandingan dimulai, bintang Portugal itu terlihat mencium bendera Saudi yang ada di jersey Al Nassr, dalam momen menarik yang mencerminkan penghargaannya terhadap negara tempat ia menjalani petualangan profesionalnya sejak bergabung dengan skuat "Al Alami". Ia kemudian kembali menegaskan sikap tersebut dengan cara lain setelah laga berakhir.

Saat merayakan kemenangan, Ronaldo meminta syal bermotif bendera Saudi dari para suporter, lalu mengenakannya di kedua bahunya. Aksi itu datang bersamaan dengan perkembangan regional terakhir, dan memberi momen perayaannya dimensi yang melampaui sekadar kegembiraan atas kemenangan dan tambahan tiga poin di turnamen benua tersebut.

Aksi kapten Al Nassr itu menyita perhatian, setelah ia menggabungkan perayaan kemenangan dengan ungkapan keterikatannya terhadap Kerajaan Arab Saudi, di saat timnya berupaya melanjutkan perjalanan di Asia dengan hasil-hasil positif. Melalui momen-momen tersebut, Ronaldo menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan-lapangan Saudi tidak terbatas pada apa yang ia tampilkan di dalam lapangan hijau, tetapi juga meluas pada sikap-sikap yang mendapat perhatian para suporter dan pemerhati sepak bola.







