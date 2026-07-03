Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, memecahkan rekornya di babak gugur Piala Dunia, setelah mencetak gol ke gawang tim nasional Kroasia pada edisi turnamen kali ini.

"The Don" mencetak gol dari tendangan penalti pada menit ke-68 dalam pertandingan yang digelar dini hari Jumat ini di babak 32 besar, di mana ia melepaskan tendangan tepat ke tengah gawang.

Gol yang dicetak bintang Portugal tersebut membantu membawa timnas negaranya melaju ke babak 16 besar dengan kemenangan 2-1, sehingga tim tersebut akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada Senin malam mendatang.

Menurut statistik dari jaringan “Opta”, ini adalah gol pertama yang dicetak Ronaldo dalam pertandingan babak gugur Piala Dunia, setelah 10 gol sebelumnya di turnamen ini, yang semuanya tercipta di babak penyisihan grup.

Namun, Ronaldo memiliki rekor mencetak gol yang luar biasa di turnamen ini, karena ia adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 edisi berbeda.

Ronaldo mencetak gol pertamanya di babak gugur Piala Dunia setelah gagal dalam 8 pertandingan sebelumnya di babak ini, serta setelah 30 upaya yang meleset dari gawang.

Delapan pertandingan Ronaldo tersebut melawan: Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman pada edisi 2006; Spanyol pada 2010; Uruguay pada 2018; serta Swiss dan Maroko pada 2022.

Ronaldo juga menjadi pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dalam pertandingan sistem gugur pada usia 47 tahun dan 147 hari.

Ronaldo memecahkan rekor rekan senegaranya asal Portugal, Pepe, yang sebelumnya memegang rekor tersebut pada usia 39 tahun dan 283 hari.