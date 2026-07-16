Pada malam yang riuh, di mana politik bercampur dengan sepak bola dan air mata bercampur dengan perayaan, sebuah adegan yang tenang dan sunyi justru mencuri perhatian semua orang. Pahlawannya bukanlah Lionel Messi atau bintang Argentina lainnya, melainkan pria yang memimpin salah satu pertandingan Piala Dunia yang paling sensitif.

Wasit asal Amerika Serikat keturunan Maroko, Ismail Al-Fath, menarik perhatian luas setelah meniup peluit akhir pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris, setelah ia mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara yang mengharukan dan menggemparkan media sosial.

Beberapa saat setelah diumumkannya kemenangan Argentina 2-1 dan lolosnya mereka ke final Piala Dunia melawan Spanyol, di saat para pemain kedua tim terbagi antara yang merayakan dan yang hancur hati, wasit Elfat terlihat bersujud di lapangan, menundukkan kepalanya ke rumput sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan, sebelum segera bangkit untuk memberi hormat kepada asistennya dan berjabat tangan dengan para pemain kedua tim, dalam sebuah momen kemanusiaan yang langka dalam pertandingan besar semacam ini.

Momen setelah pertandingan ini menjadi salah satu adegan yang paling banyak dibicarakan di turnamen ini hingga saat ini, menonjolkan makna emosional dan spiritual dari peristiwa ini bagi wasit berpengalaman tersebut, yang memimpin pertandingan dengan keteguhan yang luar biasa meskipun pertandingannya sarat makna historis.

Pertandingan antara Argentina dan Inggris merupakan pertandingan keempat yang dipimpin Al-Fath di Piala Dunia 2026. Sebelumnya dalam turnamen ini, ia memimpin pertandingan fase grup antara Belanda dan Jepang, serta Spanyol dan Uruguay, sebelum memimpin pertandingan Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu wasit terkemuka dan paling sering bertugas di turnamen ini.