Video... Adegan dramatis dari pemain Kanada setelah rekan setimnya mengalami cedera serius

Pertandingan antara Qatar dan Kanada diwarnai momen dramatis, setelah gol keempat tuan rumah yang dicetak oleh Nathan Saliba, Jumat pagi waktu Greenwich, dalam rangkaian pertandingan Grup 2 Piala Dunia 2026.

Kanada menghancurkan Qatar dengan skor 6-0, sehingga memuncaki klasemen grup dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol atas Swiss yang berada di posisi kedua, sementara Qatar tertahan di satu poin, di peringkat keempat dan terakhir, di bawah Bosnia yang berada di posisi ketiga.

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Awal babak kedua terasa menyakitkan bagi timnas Qatar, di mana mereka kembali mendapat pukulan pada menit ke-54 - setelah Hammam Al-Amin diusir pada menit ke-33 - ketika pemainnya, Asim Madbouh, juga menerima kartu merah langsung, akibat tekel keras terhadap pemain Kanada, Ismail Koné, yang meninggalkan lapangan dengan ditandu di tengah sorakan penonton.

Cedera Koné tampak serius, karena kakinya terlihat seolah-olah patah, sementara para pemain Kanada menepuk-nepuk kepala mereka dan pada awalnya mencoba menyerang Madbou.

Namun, pemain asal Qatar itu menunjukkan betapa terkejutnya dia atas cedera Koné, yang membuat para pemain lawan bersimpati dan menghiburnya saat dia dikeluarkan dari lapangan.

Pada menit ke-64, pemain pengganti Nathan Saliba, yang masuk menggantikan Ismail Koné yang cedera, mencetak gol keempat bagi Kanada melalui tendangan bebas langsung.

Segera setelah mencetak gol, Saliba merayakannya dengan mengangkat jersey Koné tinggi-tinggi, sebagai tanda solidaritasnya kepada rekan setimnya yang cedera, yang baru saja menggantikannya beberapa menit sebelumnya. Adegan tersebut mendapat pujian besar di media sosial.



