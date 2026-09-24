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Video: Achraf Bencharki memilih pemain terbaik dalam sejarah Maroko

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
Morocco vs Gabon
Morocco
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
A. Bencharki
A. Hakimi
Mesir
Prancis
Maroko
Gabon

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Ashraf Bencharki, bintang Al Ahly Mesir, memilih pemain sepak bola terbaik dalam sejarah Maroko.

Bencharki menjadi tamu bagi kreator konten Ahmed Gharib, yang menyodorkan kepada Ashraf nama-nama legenda sepak bola Maroko sepanjang sejarah.

Ia berkata kepadanya, "Hentikan aku ketika muncul pemain terbaik dalam sejarah Maroko."

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Kreator konten itu mulai menyebutkan beberapa nama legenda Maroko, seperti Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet, dan Mustapha Hadji.

Dan ketika ia menyebut nama Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, Bencharki menghentikannya, dan menegaskan bahwa dialah yang terbaik dalam sejarah Maroko.



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