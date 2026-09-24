Video: Achraf Bencharki memilih pemain terbaik dalam sejarah Maroko

Ashraf Bencharki, bintang Al Ahly Mesir, memilih pemain sepak bola terbaik dalam sejarah Maroko.

Bencharki menjadi tamu bagi kreator konten Ahmed Gharib, yang menyodorkan kepada Ashraf nama-nama legenda sepak bola Maroko sepanjang sejarah.

Ia berkata kepadanya, "Hentikan aku ketika muncul pemain terbaik dalam sejarah Maroko."

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Kreator konten itu mulai menyebutkan beberapa nama legenda Maroko, seperti Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet, dan Mustapha Hadji.

Dan ketika ia menyebut nama Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, Bencharki menghentikannya, dan menegaskan bahwa dialah yang terbaik dalam sejarah Maroko.







