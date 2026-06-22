Video: Abou Treika Menjanjikan Hal yang Menarik Jika Mesir Lolos ke Final Piala Dunia

Mohamed Aboutrika, mantan bintang tim nasional Mesir, memuji Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, setelah kemenangan atas Selandia Baru dengan skor 3-1, hari Senin ini, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Kemenangan ini merupakan yang pertama dalam sejarah timnas Mesir di Piala Dunia, sehingga mereka memuncaki Grup G dengan raihan 4 poin, dan semakin dekat untuk memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.

Setelah pertandingan, Abou Trika mengatakan melalui saluran “BeIN Sports”: “Hossam Hassan adalah salah satu dari kami, dia adalah bagian dari rakyat Mesir, dan saya pernah bekerja sama dengannya saat dia menjadi kapten timnas Mesir di Piala Afrika 2006 yang kami menangkan di Kairo.”

Dia melanjutkan: “Saya menyukai Hossam Hassan secara pribadi; generasi ini dilatih oleh seorang ikon, dan saya senang melihat kesuksesan para ikon. Saya telah berinteraksi dengan semua anggota staf pelatih ini—mereka semua memiliki peran—dan Hossam bukanlah orang yang egois; dia memberikan peran kepada setiap individu di timnya.”

Aboutrika menambahkan: “Hossam menikmati suasana di Piala Dunia setelah terbebas dari tekanan Piala Afrika terakhir, dan kini ia mewujudkan mimpinya di Piala Dunia. Ia memiliki pemain-pemain yang mengutamakan serangan, dan secara umum ia memang menyukai gaya menyerang sejak masih menjadi pemain.”

Ia melanjutkan: “Sayangnya, banyak orang yang menyederhanakan kontribusi Hossam Hassan hanya pada semangatnya, namun hari ini ia membuktikan bahwa ia mengandalkan taktik, dan tahu cara mengembalikan tim ke performa normalnya di babak kedua.”

Selama menganalisis pertandingan, Abou Trika membuat janji yang menarik, di mana ia menegaskan akan mencukur rambutnya hingga “gundul” jika Mesir berhasil mencapai final Piala Dunia.







