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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Vicente: Hasil Imbang Mengecewakan, Gol Abha Indah, dan Ini Penyebab Tersendatnya Al-Ittihad

J. Wissing
Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Jerman
Arab Saudi

Apa yang dikatakan pelatih asal Jerman itu?

Pelatih kepala asal Jerman, Jens Wiesing, mengungkapkan rasa frustrasinya akibat hasil imbang yang menimpa "Sang Macan" Al Ittihad saat menghadapi Abha di Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad bermain imbang melawan tuan rumah Abha dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Wiesing berkata dalam pernyataannya pada konferensi pers usai pertandingan, yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Kami merasa sangat frustrasi, kami datang untuk menang, tetapi hari ini bukan hari kami, dan kami tidak menunjukkan ketajaman menyerang yang dibutuhkan."

Ia menjelaskan: "Keberuntungan tidak berpihak kepada kami, kami menciptakan banyak peluang, tetapi kami tidak berhasil memanfaatkannya dan mengubahnya menjadi gol."

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Ia menambahkan: "Kami memberikan ruang kepada lawan, dan membiarkan mereka menciptakan peluang, serta Abha mampu mencetak gol yang indah."

Ia melanjutkan: "Kami tidak tampil dengan karakter kami yang biasa, dan menghadapi kerapatan pertahanan lawan, pertandingan ini menuntut pemanfaatan peluang yang tersedia."

Ia menutup: "Benar bahwa Abha berada di dasar klasemen, tetapi mereka menampilkan pertandingan yang luar biasa, dan menunjukkan organisasi pertahanan yang hebat, serta mereka adalah tim yang tahu betul cara mengimbangi lawan-lawannya."

Perlu dicatat bahwa hasil imbang ini merupakan yang ketiga yang diraih Abha pada musim ini di Liga Roshn, berbanding 8 kekalahan, tanpa meraih satu kemenangan pun, sehingga tetap berada di dasar klasemen dengan koleksi hanya 3 poin.

Sebaliknya, Al Ittihad tersandung untuk keempat kalinya pada musim ini, dengan rincian satu kekalahan dan 3 hasil imbang, sehingga koleksi poinnya menjadi 24 poin, menempati peringkat keempat di klasemen.

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