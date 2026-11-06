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Bundesliga
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoWerder Bremen
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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan live streaming?

VfB Stuttgart vs Werder Bremen
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bundesliga

VfB Stuttgart menghadapi Werder Bremen di Bundesliga. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan langsung laga ini di televisi dan live streaming hari ini?

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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Waktu kick-off

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Bundesliga - Pekan 9
MHPArena

VfB Stuttgart menjamu Werder Bremen dalam laga Bundesliga di MHPArena, Stuttgart. Sebastian Hoeneß dan timnya ingin kembali ke jalur kemenangan setelah melalui periode dengan hasil yang naik turun di liga.

Stuttgart saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen Bundesliga dan sangat membutuhkan poin agar tidak tertinggal dari tim-tim di paruh atas klasemen. Kemenangan tandang impresif 4-2 atas Bayer Leverkusen baru-baru ini memberi mereka dorongan.

Di kompetisi Eropa, VfB baru-baru ini mengalami kemunduran: mereka kalah 0-2 di markas Galatasaray Istanbul dalam laga Liga Champions, kekalahan pertama mereka pada musim ini di kompetisi tersebut. Pertandingan itu diwarnai situasi panas, termasuk keributan antarpemain dan perdebatan mengenai tingkat kebisingan di Rams Park.

Werder Bremen bertandang ke Stuttgart sebagai tim peringkat kelima klasemen dan tengah menunjukkan performa kuat di liga. Di bawah asuhan pelatih Daniel Thioune, Bremen tampil meyakinkan belakangan ini dan ingin membawa pulang poin dari Stuttgart.

Dengan Niclas Füllkrug di skuadnya, Werder memiliki salah satu penyerang yang sedang dalam performa terbaik di liga. Sang penyerang juga tengah menjadi topik hangat terkait tim nasional dan diperkirakan akan menjadi pusat perhatian.

Berikut informasi tentang cara menyaksikan langsung duel Bundesliga antara VfB Stuttgart dan Werder Bremen.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di VfB Stuttgart dan Werder Bremen?

VfB Stuttgart mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam laga terbarunya, tim asuhan Sebastian Hoeneß kalah 0-2 di markas Galatasaray Istanbul dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan tandang meyakinkan 4-2 atas Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dalam lima pertandingan itu, VfB mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali.

Werder Bremen menunjukkan performa yang jauh lebih stabil dengan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam laga terbarunya, Werder menang 2-0 di markas Hoffenheim. Sebelumnya, tim asuhan Daniel Thioune mengalahkan Mainz 05 dengan skor 3-2 di kandang lawan. Secara keseluruhan, Werder mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam periode tersebut.

VFB

VFB - Performa

ATM
S1-1
BMG
K2-3
SCP
M0-1
B04
M2-4
GAL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SVW

SVW - Performa

BVB
S2-2
SCP
S2-2
M05
M2-3
BVB
K3-2
TSG
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain VfB Stuttgart vs Werder Bremen

3-4-2-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Formasi
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
D. SeimenD. SeimenL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotM. MittelstaedtM. MittelstaedtD. UndavD. UndavC. FuehrichC. FuehrichB. El KhannoussB. El KhannoussJ. LewelingJ. LewelingG. ProemelG. Proemelteam-logoY. SpaltE. DemirovicE. DemirovicK. HeinK. HeinM. FriedlM. FriedlArthurArthurO. DemanO. DemanA. PieperA. PieperChukiChukiE. DinkciE. Dinkciteam-logoL. ReisM. GruellM. GruellY. RegeerY. RegeerN. FuellkrugN. Fuellkrug
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
3-4-2-1
VfB Stuttgart

Susunan Pemain Utama

Werder Bremen

Manajer

  • S. Hoeness
  • D. Thioune

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Performa

VFB

VFB - Performa

ATM
S1-1
BMG
K2-3
SCP
M0-1
B04
M2-4
GAL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SVW

SVW - Performa

BVB
S2-2
SCP
S2-2
M05
M2-3
BVB
K3-2
TSG
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Rekor pertemuan

Head to Head

VfB StuttgartSeriWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FT
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FT
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FT
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FT
9Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
S
M
M
S
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
S
M
S
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
M
K
K
M
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
M
M
K
M
K
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
M
M
S
S
M
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
K
K
M
M
M
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
M
K
M
K
S
8
Hamburger SVHamburger SVHSV
9405819-1112
M
K
K
M
M
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
M
K
M
K
S
10
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
K
K
M
K
M
11
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
K
S
K
S
K
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
M
K
K
M
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
K
M
M
K
K
14
FC KoelnFC KoelnKOE
8233912-39
S
S
K
M
K
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
S
M
S
K
M
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
S
S
S
M
K
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
K
S
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171123-124
K
S
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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