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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 9 7 Nov 2026 - 12.30 MHPArena

VfB Stuttgart menjamu Werder Bremen dalam laga Bundesliga di MHPArena, Stuttgart. Sebastian Hoeneß dan timnya ingin kembali ke jalur kemenangan setelah melalui periode dengan hasil yang naik turun di liga.

Stuttgart saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen Bundesliga dan sangat membutuhkan poin agar tidak tertinggal dari tim-tim di paruh atas klasemen. Kemenangan tandang impresif 4-2 atas Bayer Leverkusen baru-baru ini memberi mereka dorongan.

Di kompetisi Eropa, VfB baru-baru ini mengalami kemunduran: mereka kalah 0-2 di markas Galatasaray Istanbul dalam laga Liga Champions, kekalahan pertama mereka pada musim ini di kompetisi tersebut. Pertandingan itu diwarnai situasi panas, termasuk keributan antarpemain dan perdebatan mengenai tingkat kebisingan di Rams Park.

Werder Bremen bertandang ke Stuttgart sebagai tim peringkat kelima klasemen dan tengah menunjukkan performa kuat di liga. Di bawah asuhan pelatih Daniel Thioune, Bremen tampil meyakinkan belakangan ini dan ingin membawa pulang poin dari Stuttgart.

Dengan Niclas Füllkrug di skuadnya, Werder memiliki salah satu penyerang yang sedang dalam performa terbaik di liga. Sang penyerang juga tengah menjadi topik hangat terkait tim nasional dan diperkirakan akan menjadi pusat perhatian.

Berikut informasi tentang cara menyaksikan langsung duel Bundesliga antara VfB Stuttgart dan Werder Bremen.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di VfB Stuttgart dan Werder Bremen?

VfB Stuttgart mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam laga terbarunya, tim asuhan Sebastian Hoeneß kalah 0-2 di markas Galatasaray Istanbul dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan tandang meyakinkan 4-2 atas Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dalam lima pertandingan itu, VfB mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali.

Werder Bremen menunjukkan performa yang jauh lebih stabil dengan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam laga terbarunya, Werder menang 2-0 di markas Hoffenheim. Sebelumnya, tim asuhan Daniel Thioune mengalahkan Mainz 05 dengan skor 3-2 di kandang lawan. Secara keseluruhan, Werder mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam periode tersebut.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Susunan pemain

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Performa

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Rekor pertemuan

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Klasemen