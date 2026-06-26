Verweij bersikap tegas: 'Mungkin mereka harus memecatnya dari tim nasional Belanda'

Fakta bahwa tim nasional Belanda kembali kebobolan gol dari situasi bola mati membuat Mike Verweij khawatir. Pengamat tim Oranje dari De Telegraaf ini, dalam podcast Kick-Off, mendesak pelatih kepala Ronald Koeman untuk mengambil tindakan tegas.

Tim Oranje kehilangan dua poin saat melawan Jepang (2-2) akibat sundulan dari tendangan sudut di menit-menit akhir. Tunisia sempat menyamakan kedudukan pada Kamis malam hingga Jumat dini hari melalui sundulan akurat dari tendangan sudut Hazem Mastouri, meskipun pada akhirnya Belanda berhasil menang dengan cukup mudah 1-3.

“Koeman sempat berbicara sebelum turnamen tentang seseorang yang memberi saran kepada Belanda mengenai situasi bola mati. Saya tidak tahu siapa orangnya, karena mereka sangat merahasiakannya. Namun, mungkin mereka harus memecatnya,” kata Verweij dalam ulasan pasca-pertandingan terakhir Oranje di babak penyisihan grup.

Verweij mencatat adanya masalah yang terus-menerus dihadapi timnas Belanda di Piala Dunia ini. “Jika di ajang Piala Dunia seperti ini, melawan lawan yang bukan yang terkuat seperti Jepang dan Tunisia saja, Anda sudah kebobolan gol dari tendangan sudut, itu sangat mengkhawatirkan. Setiap gol dari situasi bola mati pada akhirnya bisa berarti akhir dari turnamen ini. Mungkin Koeman sebaiknya mengungkapkan siapa spesialis itu.”

Rekan kami, Valentijn Driessen, justru menuding para pemain Oranje. “Ini bukan kesalahan pelatih situasi bola mati, melainkan para pemain itu sendiri. Bisa juga dikatakan bahwa Oranje mencetak lebih banyak gol dari situasi bola mati daripada sebelumnya. Artinya, mereka justru melakukannya dengan baik.”

“Para pemain harus menjalankan tugas mereka. Itu berkaitan dengan ketajaman dan konsentrasi,” simpulkan Driessen setelah menyaksikan pertandingan penutup Grup F di Kansas City.

Timnas Belanda, yang mengumpulkan tujuh poin di babak penyisihan grup, akan melanjutkan perjalanan di Piala Dunia pada babak 16 besar melawan Maroko. Pertandingan yang akan digelar di Monterrey, Meksiko, ini akan dimulai pada Senin malam hingga Selasa dini hari pukul 03.00.