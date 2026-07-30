"Verratti Aljazair" di Ambang Bergabung dengan Raksasa Prancis

Klub Lens menunjukkan aktivitas yang besar selama bursa transfer musim panas kali ini, setelah mereka mengakhiri musim lalu di posisi runner-up Liga Prancis, di samping meraih gelar Piala Prancis.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Lens telah memulai negosiasi untuk merekrut pemain Aljazair, Yacine Titraoui, pemain klub Belgia Charleroi.

Pemain asal Mali, Mamadou Sangaré, semakin dekat untuk meninggalkan Lens, guna memperkuat barisan Brentford.

Sangaré bergabung dengan Lens pada musim lalu, dan diperkirakan akan menjadi transaksi penjualan termahal dalam sejarah klub, dengan nilai 48 juta euro.

Untuk menggantikan kepergiannya, klub Prancis itu mengincar pemain Belanda Boadu, pemain klub Austria LASK Linz, yang terikat kontrak hingga 2028. Namun, Boadu bukanlah satu-satunya pilihan untuk memperkuat lini tengah, karena informasi menunjukkan bahwa nama pemain internasional Aljazair Titraoui menjadi salah satu prioritas manajemen Lens.

Titraoui, yang telah bermain 5 kali di tingkat internasional bersama timnas Aljazair, memiliki pengalaman yang istimewa bersama Charleroi. Meski dipanggil ke Piala Dunia 2026, ia tidak bermain satu menit pun selama turnamen tersebut, dan masih tersisa satu tahun dalam kontraknya saat ini bersama Charleroi, dengan adanya opsi untuk memperpanjangnya satu musim tambahan.

Penampilannya selama beberapa bulan terakhir telah menarik perhatian banyak pengamat, setelah ia tampil dalam 42 pertandingan di berbagai kompetisi selama musim lalu, mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist.

Titraoui dijuluki "Verratti Aljazair", merujuk pada gaya bermainnya yang mirip dengan bintang Italia Marco Verratti.

Saat ini sedang berlangsung pembahasan antara berbagai pihak terkait transaksi tersebut, di saat pemain itu menunjukkan keinginan yang jelas untuk pindah ke klub Prancis tersebut, yang memiliki keunggulan penting berupa keikutsertaan di Liga Champions Eropa musim depan, hal yang memberikannya keunggulan dalam perlombaan untuk merekrutnya.