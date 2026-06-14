Verbruggen dalam kondisi prima dan akan bermain; Koeman mengumumkan kiper cadangan yang mengejutkan

Bart Verbruggen akan tetap menjadi penjaga gawang tim nasional Belanda pada pertandingan pertama Piala Dunia melawan Jepang, Minggu nanti. Pelatih kepala Ronald Koeman menegaskan pada konferensi pers Sabtu lalu di AT&T Stadium, Dallas, bahwa sang kiper telah pulih sepenuhnya dari cedera pinggulnya sehingga dapat tampil sejak awal pertandingan.

Seputar kesiapan Verbruggen, masih ada ketidakpastian yang cukup besar minggu ini. Kiper berusia 23 tahun dari Brighton & Hove Albion itu mengalami cedera pinggul saat bertanding dalam laga persahabatan melawan Uzbekistan (2-1) pada hari Senin, sehingga selama beberapa hari tidak jelas apakah ia akan bisa tampil dalam pertandingan pembuka Piala Dunia.

Koeman mengakhiri ketidakpastian tersebut dengan pesan yang jelas. “Bart bisa bermain sebagai kiper,” kata pelatih tim nasional. “Dia telah berlatih penuh baik kemarin maupun hari ini.”

Kiper tersebut bekerja keras untuk pemulihannya dalam beberapa hari terakhir dan menjalani perawatan selama tiga hari oleh seorang fisioterapis. Pada hari Jumat, Verbruggen sudah kembali bergabung dalam latihan bersama tim, sehingga harapan semakin besar bahwa ia akan pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Jepang.

Koeman tidak hanya memiliki kabar baik tentang Verbruggen. Pelatih tim nasional itu mengumumkan bahwa seluruh skuad tersedia untuk pertandingan di Dallas, yang akan digelar di stadion terbesar dalam kejuaraan dunia ini.

Selain itu, Koeman memberikan kejelasan mengenai urutan kiper di belakang Verbruggen. Pilihan jatuh pada Mark Flekken sebagai kiper cadangan Oranje selama turnamen.

“Mark Flekken adalah kiper cadangan,” tegas Koeman. Dengan demikian, kiper Bayer Leverkusen ini lebih diutamakan daripada Robin Roefs dari Sunderland.

Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Roefs baru-baru ini mendapat prioritas di atas Flekken dalam laga persahabatan melawan Aljazair (kalah 0-1). Analis NOS Pierre van Hooijdonk pun sempat yakin setelah pertandingan bahwa Roefs akan menjadi kiper cadangan di Piala Dunia, namun ternyata hal itu tidak terjadi.

Flekken sudah turun ke lapangan awal pekan ini saat Verbruggen cedera dalam laga melawan Uzbekistan. Roefs, di sisi lain, bermain dalam laga perpisahan melawan Aljazair, di mana ia kebobolan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dari Anis Hadj Moussa.

Pertandingan pembuka Oranje melawan Jepang akan digelar pada Minggu di AT&T Stadium, Dallas. Kick-off dijadwalkan pada pukul 22.00 waktu Belanda.