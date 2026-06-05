Van Nistelrooij absen dari tim nasional Belanda: 'Tidak mengancam nyawa'

Ruud van Nistelrooij tidak hadir dalam sesi latihan pertama tim nasional Belanda di New York. Asisten pelatih tim nasional tersebut terpaksa absen dari sesi latihan Oranje karena alasan pribadi, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Jumat setelah mengonfirmasi hal tersebut kepada KNVB.

Van Nistelrooij tetap tinggal di Belanda. Tangan kanan pelatih kepala Ronald Koeman akan bergabung nanti menjelang fase grup Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Hal itu akan terjadi pada hari Minggu, sehari sebelum timnas Belanda memainkan pertandingan persahabatan di New York melawan Uzbekistan. ''Tidak ada situasi yang mengancam nyawa,'' tegas pengamat Oranje Mike Verweij.

Van Nistelrooij sebelumnya pernah hadir sebagai asisten pelatih di turnamen besar. Hal itu terjadi pada 2021, saat timnas Belanda di bawah asuhan Frank de Boer tersingkir di babak 16 besar Euro oleh Republik Ceko.

Mantan penyerang ini sebelumnya sudah dipertimbangkan untuk mendampingi Koeman sebagai asisten. Namun, Kejuaraan Eropa 2020 ditunda satu tahun karena pandemi COVID-19, sementara Koeman bergabung dengan FC Barcelona. Setahun kemudian, Van Nistelrooij akhirnya bergabung dengan staf teknis Oranje.

Asisten pelatih timnas berusia 49 tahun itu kembali ke KNVB pada Januari tahun ini. Koeman melihatnya sebagai sosok yang mampu menyampaikan pengalaman turnamennya dengan baik kepada para pemain internasional. Erwin Koeman dan Wim Jonk adalah asisten lainnya.

Van Nistelrooij sebelumnya bekerja di tim muda PSV dan juga sempat menjadi pelatih kepala di Eindhoven. Setelah itu, ia menjalani petualangan singkat di Manchester United dan Leicester City, yang di bawah kepemimpinannya terdegradasi dari Liga Premier.