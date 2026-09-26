Van Dijk mendekati kepergian: destinasi besar menanti kapten Liverpool

Laporan media Italia mengungkap bahwa bek asal Belanda, Virgil van Dijk, semakin dekat untuk bergabung ke skuad Milan "cepat atau lambat", meski ia lebih memilih bertahan bersama Liverpool pada musim panas ini. Perkembangan ini muncul setelah serangkaian keraguan yang menyelimuti masa depan kapten Liverpool di dalam markas Anfield, terlebih dengan masuknya ia ke tahun terakhir kontraknya.

Menurut apa yang dikutip situs "Football Italia" dari jurnalis sekaligus analis Italia terkenal, Carlo Pellegatti, bek asal Belanda itu lebih memilih pindah ke Stadion San Siro setelah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan manajemen Milan, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan bersama Liverpool dan memimpin lini belakang Liverpool. Meski telah mencapai usia 35 tahun, Van Dijk tetap menjadi incaran banyak pihak dan namanya masih santer disebut sebagai salah satu opsi pelatih Ruben Amorim.

Dalam sebuah potongan video melalui kanal resminya di YouTube, Pellegatti membela pendiriannya seraya berkata: "Dari waktu ke waktu sebagian orang mengolok-olok pernyataan saya soal bergabungnya Van Dijk ke Milan, tetapi mereka melakukan hal yang persis sama pada Januari yang mendahului kembalinya Zlatan Ibrahimovic".

Ia menambahkan seraya menjelaskan pendiriannya: "Saya terus menegaskan apa yang telah dijelaskan Gerry Cardinale (pemilik klub) dengan ungkapan yang gamblang: entah kita mendapatkannya sekarang dengan imbalan uang atau kita mengontraknya tahun depan secara gratis. Dan saya ulangi bahwa Van Dijk akan mengenakan jersey Milan cepat atau lambat, dan kita akan lihat apakah Cardinale akan mengubah pikirannya atau tidak, tetapi saya pastikan kepada Anda bahwa nama itu bukan sekadar spekulasi kosong belaka".

Perlu dicatat bahwa Liverpool sempat mendatangkan Van Dijk dari Southampton pada Januari 2018 dengan mahar 85 juta euro, hingga ia berubah menjadi salah satu legenda paling menonjol klub sepanjang sejarah modernnya; ia tampil dalam 380 pertandingan resmi berseragam Liverpool, mencetak 36 gol dan memberikan 16 assist, serta berkontribusi meraih gelar Liga Primer Inggris dua kali, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antarklub, Piala FA, di samping dua gelar Piala Liga.