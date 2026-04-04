Van Dijk membuat Liverpool kesulitan saat menghadapi City

Kapten Liverpool asal Belanda, Virgil van Dijk, membuat The Reds berada dalam kesulitan saat menghadapi Manchester City dalam laga perempat final Piala FA yang sedang berlangsung.

Van Dijk melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Nico O'Reilly, bintang Manchester City, di dalam kotak penalti pada menit ke-37 babak pertama, sehingga memberikan tendangan penalti bagi tim asuhan Pep Guardiola.

Penyerang Norwegia Erling Haaland berhasil mengeksekusi tendangan penalti tersebut dengan sukses ke gawang kiper Giorgi Mamardashvili.

Perlu diingat bahwa Liverpool musim ini telah tersingkir dari persaingan gelar Liga Primer Inggris, serta tersingkir dari Piala Liga Inggris, dan kini berupaya mempertahankan peluangnya untuk meraih gelar Piala FA dan Liga Champions.



