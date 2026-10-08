Stéphane Pauwels melontarkan kritik keras kepada Mark van Bommel. Menurut jurnalis Belgia itu, pelatih tim nasional Belgiatidak memiliki rencana taktik yang jelas dan pergantian pemainnya jauh dari memadai.

Van Bommel mengawali dengan kuat, karena di Nations League Belgia menang atas Italia dan Turki. Setelah itu, mereka kalah dari Prancis (0-1 dan 4-1), meski seusai laga tetap ada optimisme atas permainan yang ditampilkan.

Pauwels tidak mau tahu soal itu dan menyampaikan keluhannya di stasiun berbahasa Prancis, LN24. Jurnalis itu kritis terhadap Van Bommel dan orang-orang yang menunjuknya, serta tidak mengerti mengapa pendahulunya, Rudi Garcia, harus pergi setelah Piala Dunia.

"Federasi besar kami yang sangat 'ter-Flandria-kan' dengan para bos Flemish mereka memutuskan untuk menunjuk pelatih Belanda. Dia hanya memenangkan gelar liga dan piala bersama Royal Antwerp. Jadi kami menunjuk pelatih tim nasional yang juga bisa saja melatih di Moeskroen atau Poperinge, mereka juga akan menerimanya. Pokoknya harus orang Flemish!" kecam Pauwels.

Pakar sepak bola Belgia itu kemudian menyoroti pergantian pemain yang dilakukan Van Bommel dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Prancis. "Dia asal melakukan saja. Dan tetap saja kami kebobolan empat gol," kata Pauwels, merujuk pada fase akhir pertandingan ketika Prancis mencetak empat gol.

"Van Bommel melakukan pergantian yang bodoh. Tetapi setelah pertandingan dia tetap mengatakan bahwa kami tampil baik melawan negara besar. Pada pelatih tim nasional sebelumnya, kritik yang muncul pasti sudah jauh lebih besar. Namun sekarang federasi sepak bola Belgia rupanya puas-puas saja," ujar Pauwels dengan heran.

Tim Belgia melanjutkan Nations League pada 12 November melawan Turki. Tiga hari kemudian, mereka menghadapi Italia.