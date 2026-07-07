Valentijn Driessen tanpa ampun menyerang pemain utama di Piala Dunia: ‘Kamu benar-benar pecundang!’

Valentijn Driessen mengaku sangat kesal dengan Norwegia, demikian ia sampaikan dalam acara Vandaag Inside Oranje. Tim Norwegia berhasil menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia pada hari Minggu, namun Driessen sama sekali tidak menikmati momen tersebut.

“Tentu saja saya menikmati penampilan tim Norwegia itu,” kata Johan Derksen dengan nada positif. “Menurut saya, mereka sudah memberikan kesan yang bagus sebelumnya, dan kali ini pun mereka tampil sangat baik. Bukan hanya sang penyerang (Haaland, red.), mereka juga memiliki beberapa pemain yang cukup bagus.”

Derksen juga menyebut kapten Martin Ødegaard, meskipun Driessen tidak terlalu antusias mengenai hal itu. “Dia sering kehilangan bola saat melawan Brasil, lalu mencoba melewati semua pemain lewat sela-sela kaki mereka. Dia memang pemain bagus, tapi dia mencoba melewati pemain sekelas Neymar lewat sela-sela kaki…”

“Awalnya dia masih mendapat pelanggaran dan Neymar berkata: ‘Oke, kamu pemain hebat’. Tapi setelah itu dia mencoba lagi,” kata Driessen dengan nada kesal. “Itu tidak boleh dilakukan!”

Kiper Ørjan Nyland juga mendapat kritikan tajam, karena perilakunya terhadap Neymar. Saat pemain Brasil itu mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan penalti di masa tambahan waktu babak kedua, dia terlibat perselisihan dengan kiper Norwegia tersebut.

“Nyland itu duduk di bangku cadangan Sevilla sepanjang tahun. Dia nggak pernah menyentuh bola, dia nggak bisa apa-apa! Dan kebetulan kali ini dia main luar biasa, lalu dia bertingkah sok jagoan terhadap Neymar saat tendangan penalti itu,” geram Driessen.

Kepala redaksi sepak bola De Telegraaf itu tidak punya kata-kata baik untuknya. “Lalu saya berpikir: betapa pecundangnya kamu! Saya harap mereka tersingkir dengan telak saat melawan Inggris nanti, nikmat sekali.”