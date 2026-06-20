Setelah kemenangan telak Oranje atas Swedia (5-1), Rafael van der Vaart memberikan pujian kepada Bart Verbruggen. Menurut analis NOS tersebut, kiper itu memainkan peran penting pada malam di mana lini serang Belanda mendapat banyak pujian.

“Dan kipernya bermain bagus hari ini, kan? Hal itu juga layak disebutkan,” kata Van der Vaart kepada NOS. “Verbruggen melakukan beberapa penyelamatan yang bagus.”

Pierre van Hooijdonk sependapat dan menyoroti momen krusial menjelang akhir babak pertama. “Itulah yang lucu dari kiper. Kamu juga butuh keberuntungan, dan pada tendangan bebas di babak pertama itu, dia sebenarnya salah posisi. Gol itu dianulir dan setelah itu kita tidak membicarakannya lagi.”

Van Hooijdonk merujuk pada momen di menit ke-45, saat Gustaf Lagerbielke tampaknya berhasil menyundul bola dari tendangan bebas. Verbruggen sama sekali gagal mengantisipasi bola, tetapi kiper itu diselamatkan oleh hakim garis: penyerang asal Swedia itu berada dalam posisi offside.

Setelah itu, Verbruggen bangkit dengan gemilang. Di masa tambahan waktu babak pertama, ia menepis tendangan bebas dari Viktor Gyökeres, dan tak lama kemudian ia melakukan penyelamatan luar biasa atas tendangan Yasin Ayari ke sudut dekat.

Sebelumnya di babak pertama, Verbruggen juga telah berperan penting. Pada menit ketujuh, ia menggagalkan upaya Gyökeres, sementara pada menit ke-37 ia kembali melakukan penyelamatan atas tembakan penyerang Swedia tersebut.

Setelah jeda, Verbruggen kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Pada menit ke-84, ia melakukan penyelamatan indah saat menepis tendangan Alexander Isak dan menghalau bola dengan tangan terulur.

“Setelah itu, ia berhasil menangkis beberapa bola yang sangat bagus, terutama yang ditembakkan ke sudut dekat,” kata Van Hooijdonk. “Pertandingan yang fantastis.”