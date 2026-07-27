Al Hilal terus melakukan sejumlah manuver untuk memperkuat lini serangnya selama bursa transfer musim panas ini. Tampaknya manajemen klub tidak ingin puas hanya dengan transfer Crysencio Summerville, dan pada saat yang sama mereka menggarap lebih dari satu jalur untuk memperkuat tim dengan pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman.

Menurut apa yang disebutkan surat kabar Spanyol "Marca", Al Hilal mulai menekan untuk mendatangkan pemain Senegal Iliman Ndiaye, winger Everton, di tengah keinginan klub Saudi itu untuk merekrut winger ofensif yang mampu memberi tim lebih banyak solusi di sepertiga akhir lapangan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa sikap Everton dan tawaran finansial yang diajukan Al Hilal adalah dasar bagi kemungkinan terlaksananya transfer ini, namun manajemen klub Saudi memandang pemain tersebut sebagai pilihan yang tepat untuk proyek tim pada musim mendatang.

Menurut laporan sebelumnya, pemain itu menunjukkan kesiapannya untuk menjalani pengalaman profesional di Liga Saudi, menyusul pembicaraan awal yang terjadi antara perwakilan klub dan para agen pemain.

Ndiaye memiliki fleksibilitas taktis yang menjadikannya target menarik bagi Al Hilal, karena ia mampu bermain di sayap kanan maupun kiri, serta piawai bergerak di belakang penyerang dan tampil sebagai penyerang yang bergerak (mobile forward), sehingga memberi pelatih Italia Simone Inzaghi beragam opsi untuk mengubah skema taktik selama pertandingan.

Jika transfer ini terlaksana, Ndiaye mungkin akan mengisi sayap kanan, dengan keberadaan Crysencio Summerville di sisi kiri, sehingga duo tersebut memberi Al Hilal kecepatan dan keterampilan lebih besar di sepertiga area serang, di samping kemampuan untuk bertukar posisi dan mengacaukan lini pertahanan lawan.

Nilai Ndiaye tidak terbatas pada kemampuannya dalam menggiring dan menembus pertahanan, karena pemain itu memiliki visi permainan yang baik, piawai menciptakan peluang dan mengirim umpan di antara lini pertahanan, sehingga ia mampu menjalankan peran playmaker yang menyerang, serta berkontribusi dalam membangun serangan di samping mengancam gawang lawan.

Pemain itu juga menjadi senjata penting dalam transisi ofensif, berkat kecepatan dan kemampuannya memanfaatkan ruang serta melesat di belakang para bek, yang merupakan unsur-unsur yang sesuai dengan gaya Inzaghi yang berlandaskan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang.

Sepanjang karier profesionalnya, Ndiaye telah menjalani 214 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 44 gol dan mengukir 23 assist, dengan total 67 kontribusi gol, menjadikannya salah satu pilihan ofensif paling menonjol yang ditawarkan untuk memperkuat skuad Al Hilal.

Jika klub Saudi itu berhasil merampungkan transfer ini, mereka tidak hanya sekadar menambah seorang winger baru ke dalam daftar mereka, tetapi akan mendapatkan pemain yang memiliki kecepatan, keterampilan, dan kemampuan mencetak serta menciptakan gol, di samping fleksibilitas taktis yang mungkin memberi Inzaghi solusi ofensif tambahan sepanjang musim baru.

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