Usai rumor perselisihan, Tuchel angkat bicara soal penampilan Arnold

Pelatih timnas Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, menegaskan bahwa pasukan Three Lions meraih kemenangan yang layak atas Ceko (2-0), pada Selasa malam, dalam pekan kedua UEFA Nations League.

Timnas Inggris sebelumnya mengawali perjalanannya di turnamen Eropa tersebut, Sabtu lalu, dengan kekalahan dari Spanyol (3-2), di Stadion Wembley.

Tuchel mengatakan seusai pertandingan, sebagaimana dilaporkan jaringan "BBC": "Kami bermain dengan profesionalisme tinggi, dan pada babak kedua kami meningkatkan level penampilan kami. Kami menjaga semangat dan tekanan, sangat profesional, dan tidak lengah dalam bekerja keras. Karena itu kemenangan ini layak kami dapatkan."

Ia menambahkan: "Sangat disayangkan lawan menerima kartu merah dini (menit ke-25), ini tidak menguntungkan tim maupun para suporter. Ini situasi yang canggung, tetapi kami terus berusaha, dan meraih kemenangan, dan itulah yang penting."

Mengenai umpan Alexander-Arnold yang berujung pada gol pertama yang dicetak Anthony Gordon, ia menjelaskan: "Tidak mudah mengubahnya menjadi gol. Itu sangat sulit baginya. Umpan yang luar biasa dan gol yang luar biasa."

Terkait kedua bek sayap, Alexander-Arnold dan Lewis Hall, ia menuturkan: "Keduanya bagus. Posisi Trent pada babak kedua lebih cocok untuknya dibanding babak pertama. Lewis tampil sangat baik di sisi lainnya. Kalian semua bermain bagus. Seluruh penghargaan pantas mereka terima, dan sekarang penting bagi kami untuk bersantai dan menikmati malam ini, memulihkan diri dengan baik, lalu bersiap untuk pertandingan melawan Kroasia."

Timnas Inggris akan bertandang ke markas Kroasia dalam laga pekan ketiga, pada 3 Oktober mendatang, sebelum menjamu timnas Ceko pada pekan keempat, tanggal 6 di bulan yang sama.

Pujian Tuchel kepada Arnold ini muncul setelah rumor perselisihan yang tersebar pada periode belakangan antara keduanya, terutama usai tersingkirnya bek Real Madrid tersebut dari pasukan Inggris yang tampil di Piala Dunia 2026.



