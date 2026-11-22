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Lionel Messi mendapat dukungan dari rekannya asal Brasil, Casemiro, setelah kontroversi yang mewarnai salah satu insiden panas saat Inter Miami kalah 3-0 dari Columbus Crew dalam laga pembuka kedua tim di babak playoff MLS 2026.

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Kapten Inter Miami itu menuai kritik akibat tindakannya selama pertandingan. Ia melempar bola ke arah penyerang asal Chile, Gonzalo Tapia, dan bola tersebut langsung mengenai wajah sang pemain. Insiden itu memunculkan pertanyaan soal reaksi bintang Argentina tersebut di tengah situasi timnya yang sedang tertinggal.

Dalam konferensi pers yang digelar di "Nu Stadium", Casemiro mendapat pertanyaan mengenai insiden tersebut. Namun, ia menolak menyebut Messi kehilangan kendali emosi dan membela tindakan rekannya itu. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak mencerminkan sang kapten kehilangan ketenangan karena hasil pertandingan.

"Dia tidak kehilangan kendali," ujar gelandang asal Brasil itu merujuk pada Messi, menanggapi kontroversi seputar insiden tersebut. Ia menolak mengaitkan momen itu dengan rasa frustrasi akibat tertinggal skor atau bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Di sisi lain, Casemiro tidak menampik besarnya tekanan yang dihadapi Inter Miami setelah kekalahan ini, terlebih tim kini terancam tersingkir dari kompetisi jika kembali kalah pada pertandingan berikutnya sesuai format babak playoff.

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Pemain asal Brasil itu menjelaskan bahwa tekanan adalah hal wajar bagi tim yang selalu turun di setiap pertandingan dengan target menang. "Tekanan? Tentu saja ada tekanan. Inter Miami selalu bermain untuk menang, dan kami tahu jika kalah di pertandingan berikutnya, kami akan tersingkir dari kompetisi. Itulah tekanannya," katanya.

Casemiro menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menjaga ketenangan, alih-alih larut dalam kontroversi yang muncul setelah kekalahan. Ia menekankan bahwa tim harus mengevaluasi performa dan tampil lebih baik pada laga berikutnya, seperti dilansir ESPN.

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"Yang terpenting sekarang adalah kami tetap tenang. Kami tahu kami harus tampil lebih baik, karena kami mampu melakukannya. Kami berada di posisi kedua klasemen, jadi kami akan memanfaatkan pertandingan berikutnya untuk menunjukkan kepada semua orang seberapa kuat kami," tambahnya.

Kekalahan telak ini menempatkan Inter Miami pada ujian berat di babak playoff, setelah tim gagal meraih hasil yang diharapkan. Menurut pernyataan Casemiro, tim kini dituntut segera memperbaiki arah jika ingin melanjutkan perjalanan di kompetisi.

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