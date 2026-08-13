Pemain bintang Al-Ittihad Saudi asal Prancis, Moussa Diaby, memicu kontroversi di dalam tubuh klub "Sang Kapten" akibat sebuah foto yang ia unggah secara mengejutkan beberapa jam lalu.

Al-Ittihad tengah bersiap menghadapi Al-Khaleej, Sabtu malam mendatang, dalam laga pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.

Foto yang diunggah Diaby melalui akun resminya di "Instagram" itu membuka berbagai pertanyaan di kalangan pendukung Al-Ittihad, setelah sang pemain tampak berada di suatu tempat yang tampaknya di luar Kerajaan Arab Saudi. Hal ini memicu keheranan sebagian pihak, terlebih dengan semakin dekatnya jadwal laga pertama tim di musim baru.

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Kegemparan ini datang di saat Diaby sebenarnya sudah mulai memulihkan kepercayaan para pendukung Al-Ittihad, setelah ia menampilkan performa istimewa selama masa persiapan, sebelum melanjutkan penampilan menawan dalam laga menghadapi Al-Jazira dari Uni Emirat Arab pada babak play-off Liga Champions Asia Elite.

Winger Prancis itu menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam kemenangan besar Al-Ittihad atas Al-Jazira dengan skor 4-1, sehingga ia menuai banyak pujian dari para pendukung, setelah tanda-tanda peningkatan tampak pada dirinya dibandingkan dengan level yang ia tampilkan sepanjang musim lalu.

Perlu diingat bahwa Diaby sempat menghadapi kritik keras di musim lalu, akibat penurunan performa dan tidak memberikan kontribusi yang diharapkan, hingga sebagian suara dari pendukung menuntut kepergiannya dari skuad tim, sebelum sang pemain berhasil mengubah citra tersebut secara relatif dalam periode terakhir ini.