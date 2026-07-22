Arsenal mengambil keputusan terkait bek asal Prancis mereka, William Saliba, yang mengalami cedera pada semifinal Piala Dunia 2026, saat menghadapi Spanyol.

Saliba meninggalkan lapangan setelah sekitar 30 menit laga bergulir, pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnas Prancis dengan skor 2-0, setelah ia tak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera punggung, sehingga kekhawatiran akan kondisi fisiknya semakin meningkat menjelang bergulirnya musim baru.

Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa Arsenal khawatir bek internasional mereka itu akan absen dari lapangan selama kurun waktu antara 4 hingga 5 bulan.

Di sisi lain, surat kabar Prancis "L'Equipe" hari Rabu ini mengungkapkan bahwa klub Inggris tersebut telah mencapai kesepakatan dengan bek asal Prancis mereka mengenai metode perawatan.

Arsenal memutuskan, dengan kesepakatan bersama bek Prancis itu, untuk memilih perawatan konservatif ketimbang operasi.

Bek tengah berusia 25 tahun itu akan menjalani masa perawatan dan istirahat yang panjang untuk meredakan nyeri punggung kronis yang dideritanya.

Meski durasi absennya masih belum dapat dipastikan dan bergantung pada sejauh mana perkembangan pemulihannya, diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan. Hal ini menjadi pukulan telak baik bagi Arsenal maupun timnas Prancis.