Laporan media mengungkap waktu kembalinya pemain sayap asal Brasil milik Al Hilal, Gabriel Martinelli, untuk tampil bersama tim, setelah absen dalam tiga pertandingan terakhir akibat cedera.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Martinelli akan siap untuk ikut serta dalam latihan tim bersama klub ibu kota tersebut begitu kembali, setelah berakhirnya libur panjang.

Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, sebelumnya memutuskan untuk memberikan libur selama 10 hari kepada seluruh pemain, setelah penundaan pertandingan pekan ke-13 Liga Roshn, menyusul penundaan turnamen Piala Asia 2027.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain Brasil itu menjalani program rehabilitasinya dengan baik sesuai rencana yang telah disusun, sehingga ia akan mampu kembali berlatih segera setelah libur berakhir.

Martinelli mengalami cedera saat kemenangan Al Hilal atas Al Qadsiah dengan skor 3-2, pada 23 Oktober lalu, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan ke-11 Liga Roshn.

Cedera tersebut menyebabkan mantan bintang Arsenal itu absen dalam 3 pertandingan "Al Za'eem", melawan Al Fateh di Liga Roshn, serta Al Shamal Qatar dan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Perlu dicatat bahwa Martinelli telah tampil bersama Al Hilal dalam 8 pertandingan di berbagai kompetisi sejak awal musim ini, dan berhasil mencetak 6 gol di dalamnya, tanpa menciptakan satu assist pun hingga saat ini.