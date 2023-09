Upaya Terakhir! Delegasi Klub Arab Saudi Ke Inggris Buat Wujudkan Transfer £200 Juta Bintang Liverpool Mohamed Salah

Para pejabat dari klub Arab Saudi telah melakukan perjalanan ke Inggris untuk melakukan upaya terakhir menggoda Liverpool menjual Salah.

Liverpool menolak tawaran Al-Ittihad

Delegasi klub Arab Saudi di Inggris untuk bernegosiasi

Mengajukan tawaran £200 juta membeli Salah

WHAT HAPPENED? Al-Ittihad berharap dapat merekrut Mohamed Salah dengan tawaran sebesar £150 juta ($189 juta) telah ditolak oleh Liverpool pekan lalu. Namun, prospek bintang Mesir tersebut untuk pindah ke Timur Tengah minggu ini tidak sepenuhnya tertutup, karena The Daily Mail melaporkan bahwa sebuah delegasi telah tiba di Inggris pada Sabtu (2/9), untuk melanjutkan pembicaraan dengan The Reds.

GAMBARAN UMUM: Liverpool telah menegaskan bahwa tidak berniat menjual Salah. Pelatih Jurgen Klopp mengatakan pada Minggu (3/9), anak asuhnya tersebut adalah pemainnya dan ingin bermain di timnya serta bersikeras penyerang berusia 31 tahun itu sangat berkomitmen untuk The Reds. Sementara itu, gelandang Dominik Szoboszlai mengatakan bahwa rekan setimnya tersebut ingin bertahan di Anfield.

Namun, tim Liga Pro Saudi akan menguji tekad The Reds karena dilaporkan mengajukan penawaran rekor dunia sekitar £200 juta ($252 juta) untuk Salah.

APA SELANJUTNYA? Delegasi klub Arab Saudi akan mendiskusikan kemungkinan kesepakatan dengan Liverpool sebelum jendela transfer ditutup pada Kamis (7/9).