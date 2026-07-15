Pertandingan final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina, menandai peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam turnamen tersebut.

Timnas Spanyol dan Argentina akan bertanding pada Minggu mendatang di final Piala Dunia 2026, setelah masing-masing mengalahkan Prancis dan Inggris.

Menurut data dari jaringan “Opta”, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana final mempertemukan juara bertahan Piala Eropa dan Copa América.

Timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Eropa 2024 setelah mengalahkan timnas Inggris di pertandingan final, sementara timnas Argentina merebut gelar Copa América dengan mengalahkan Kolombia.

Kedua tim semula dijadwalkan bertanding dalam laga "Finalesima" di Qatar pada Maret lalu, namun pertandingan tersebut dibatalkan karena alasan keamanan.